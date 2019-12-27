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      Укроборонпром на 98% выполнил государственный заказ: что получили ВСУ

      2 Читати новину українською
      Укроборонпром на 98% выполнил госзаказ / ukroboronprom.com.ua

      Государственные предприятия Укроборонпрома на 98% выполнили свои обязательства по изготовлению и ремонту военной техники для ВСУ.

      О выполнении государственного оборонного заказа по состоянию на конец 2019 рассказали на официальном сайте Укроборонпрома 26 декабря.

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      Украинским военным в течение года передали 4 тысячи 876 единиц техники:

      • 3 тысячи 889 единиц новой и модернизированной техники,
      • 987 единиц отремонтированной техники,

      ВСУ получили:

      • 2 тысячи 327 двигателей, узлов и агрегатов (по состоянию на 20 декабря 2019).
      • 474 единицы систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы, связи и навигации.
      • 202 единицы ракетно-артиллерийского вооружения.
      • 25 единиц бронетехники, автомобильной и инженерной техники.
      • 9 единиц авиационной техники и оборудования.
      • 3 тысячи 179 единиц высокоточного вооружения и боеприпасов.

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      УБ
      Отчет Укроборонпрома по выполнению госзаказа

      Авиаремонтные предприятия и "Львовский бронетанковый завод" выполнили госзаказ досрочно и полностью.

      Всего в 2019 году предприятия концерна заключили 45 государственных контрактов на 7,5 миллиарда гривен. 

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      26 декабря
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Укроборонпром Новости Украины Вооруженные силы Украины
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