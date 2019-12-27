Укроборонпром на 98% выполнил государственный заказ: что получили ВСУ

Государственные предприятия Укроборонпрома на 98% выполнили свои обязательства по изготовлению и ремонту военной техники для ВСУ.

О выполнении государственного оборонного заказа по состоянию на конец 2019 рассказали на официальном сайте Укроборонпрома 26 декабря.

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Украинским военным в течение года передали 4 тысячи 876 единиц техники:

3 тысячи 889 единиц новой и модернизированной техники,

987 единиц отремонтированной техники,

ВСУ получили:

2 тысячи 327 двигателей, узлов и агрегатов (по состоянию на 20 декабря 2019).

474 единицы систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы, связи и навигации.

202 единицы ракетно-артиллерийского вооружения.

25 единиц бронетехники, автомобильной и инженерной техники.

9 единиц авиационной техники и оборудования.

3 тысячи 179 единиц высокоточного вооружения и боеприпасов.

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Отчет Укроборонпрома по выполнению госзаказа

Авиаремонтные предприятия и "Львовский бронетанковый завод" выполнили госзаказ досрочно и полностью.