Укроборонпром на 98% выполнил государственный заказ: что получили ВСУ
Государственные предприятия Укроборонпрома на 98% выполнили свои обязательства по изготовлению и ремонту военной техники для ВСУ.
О выполнении государственного оборонного заказа по состоянию на конец 2019 рассказали на официальном сайте Укроборонпрома 26 декабря.
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Украинским военным в течение года передали 4 тысячи 876 единиц техники:
- 3 тысячи 889 единиц новой и модернизированной техники,
- 987 единиц отремонтированной техники,
ВСУ получили:
- 2 тысячи 327 двигателей, узлов и агрегатов (по состоянию на 20 декабря 2019).
- 474 единицы систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы, связи и навигации.
- 202 единицы ракетно-артиллерийского вооружения.
- 25 единиц бронетехники, автомобильной и инженерной техники.
- 9 единиц авиационной техники и оборудования.
- 3 тысячи 179 единиц высокоточного вооружения и боеприпасов.
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Отчет Укроборонпрома по выполнению госзаказа
Авиаремонтные предприятия и "Львовский бронетанковый завод" выполнили госзаказ досрочно и полностью.
Всего в 2019 году предприятия концерна заключили 45 государственных контрактов на 7,5 миллиарда гривен.