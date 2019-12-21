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      Сколько Найем зарабатывает на новой работе в Укроборонпроме

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      Мустафа Найем / 24 канал

      Заместитель гендиректора госконцерна Укроборонпром Мустафа Найем получил за второй месяц работы более 300 тысяч гривен зарплаты.

      В открытой декларации Найема на сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции говорится, что 2 декабря по месту основной работы в Укроборонпроме он получил 310 тысяч 521 гривну зарплаты.

      К теме: Найем о своей работе в Укроборонпроме: Я не буду заниматься продажей оружия

      А за первый месяц своей работы на этой должности в конце ноября Найем получил 43 тысячи гривен зарплаты. Тогда он заявлял, что должностной оклад должен быть существенно увеличен.

      Заметим, что официально на должность заместителя гендиректора госконцерна Найем был назначен 21 ноября 2019 года.

      Что известно о Мустафе Найеме?
      Украинский политик, депутат Верховной Рады 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко", основатель политического движения "#дійзнами, экс-член партии "ДемАльянс". По профессии – журналист, был одним из основателей и главным редактором "Громадського", спецкором газеты "Коммерсантъ Украина", редактором "Украинской правды", активистом журналистского движения "Стоп цензуре!"

      зарплати в Україні розмір статистика зарплат середня зарплата в Україні 2019Статистика роста зарплат в Украине с 2013 до 2019 года / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Зарплата Укроборонпром Мустафа Найем е-декларирование
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