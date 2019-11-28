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      У Найема в десять раз больше зарплата, чем у его руководителя: сумма

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      Мустафа Найем в Укроборонпроме зарабатывает 43 тысячи гривен / фейсбук Найема

      Мустафа Найем признался, что в качестве заместителя гендиректора Укроборонпрома получает зарплату в размере 43 тысяч гривен. Впрочем, подчеркнул, по планам руководства концерна, должностной оклад заместителя гендиректора должен быть существенно увеличен.

      В официальном приказе о назначении Мустафы Найема прописана зарплата в 43 тысячи гривен, рассказал он в комментарии "Радио Свобода".

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      Кроме того, он объяснил, почему у него значительно больше зарплата, чем у его руководителя Айвароса Абромавичуса. По его словам, все из-за процедурных вопросов при назначении Абромавичуса.

      Генерального директора назначает правительство и президент, но для этого с ним должен быть подписан контракт, который подписывает наблюдательный совет. На момент, когда Айварас был избран, наблюдательный совет не был в полном составе, поэтому не имел полномочий,
      – пояснил Мастафа Найем.

      Поэтому с Абромавичусом не был подписан контракт, а в таких условиях он может получать только определенный государством минимум.

      "Могут прилагаться только какие-то надбавки за секретность или научную степень. Все вместе составляет ту сумму, которую он назвал – 4 200 или 4700 гривен", – рассказал заместитель гендиректора Укроборонпрома.

      Что известно о зарплате Абромавичуса?Сам генеральный директор Укроборонпрома Абромавичус заявил, что без премий и надбавок ежемесячно получает лишь немногим более 4 тысяч гривен.

      Он отметил, что зарплаты сотрудников оборонного ведомства должны быть намного выше и соответствовать требованиям рынка.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Айварас Абромавичус Мустафа Найем Зарплата Укроборонпром
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