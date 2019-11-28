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      У Найєма вдесятеро більша зарплата, ніж у його керівника: сума

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      Мустафа Найєм в Укроборонпромі заробляє 43 тисячі гривень / фейсбук Найєма

      Мустафа Найєм зізнався, що на посаді заступника гендиректора Укроборонпрому отримує зарплатню у розмірі 43 тисячі гривень. Втім, підкреслив, за планами керівництва концерну, посадовий оклад заступника гендиректора має бути суттєво збільшеним.

      В офіційному наказі про призначення Мустафу Найєма прописана зарплата у 43 тисячі гривень, розповів він у коментарі "Радіо Свобода".

      До слова: Найєм про свою роботу в Укроборонпромі: Я не буду займатися продажем зброї

      Крім того, він пояснив, чому у нього значно більша зарплата, ніж у його керівника Айвароса Абромавичуса. За його словами, все через процедурні питання під час призначення Абромавичуса.

      Генерального директора призначає уряд і президент, але для цього з ним має бути підписано контракт, який підписує наглядова рада. На момент, коли Айварас був обраний, наглядова рада не була у повному складі, тому не мала повноважень,
      – пояснив Мастафа Найєм.

      Тому з Абромавичусом не було підписано контракт, а в таких умовах він може отримувати лише визначений державою мінімум.

      "До нього можуть додаватися лише якісь надбавки за секретність чи науковий ступінь. Все разом складає ту суму, яку він назвав – 4 тисячі 200 чи 4 700 гривень", – розповів заступник гендиректора Укроборонпрому.

      Що відомо про зарплату Абромавичуса?Сам генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус заявив, що без премій і надбавок щомісяця отримує лише трохи більше як 4 тисячі гривень.

      Він наголосив, що зарплати співробітників оборонного відомства повинні бути набагато вищими та відповідати вимогам ринку.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Укроборонпром Зарплата Мустафа Найєм Айварас Абромавичус
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