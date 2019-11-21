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      Найем стал заместителем гендиректора Укроборонпрома

      44 Читати новину українською
      Мустафа Найем / censor.net.ua

      Экс-нардеп Мустафа Найем назначен на должность заместителя гендиректора государственного концерна "Укрборонпром". До этого момента Найем был советником гендиректора концерна.

      А 11 ноября Найем был назначен на должность заместителя гендиректора Укроборонпрома по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, сообщили в пресс-службе концерна.

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      Сам Найем подтвердил эту информацию "Украинской правде" и добавил, что в концерне будет отвечать за направление по связям с органами государственной власти, а также с профильными негосударственными организациями и международными партнерами концерна.

      Что известно про Мустафу Найема?
      Политический деятель, народный депутат 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко", основатель политического движения "#дійзнами", экс-член партии "ДемАльянс". По профессии – журналист, один из основателей и главный редактор "Общественного", был специальным корреспондентом газеты "Коммерсантъ Украина", редактором "Украинской правды", активистом журналистского движения "Стоп цензуре!"

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Укроборонпром Мустафа Найем
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