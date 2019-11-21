Найєм став заступником гендиректора Укроборонпрому

Екснардеп Мустафа Найєм призначений на посаду заступника гендиректора державного концерну "Укрборонпром". До цього моменту Найєм був радником гендиректора концерну.

А 11 листопада Найєм був призначений на посаду заступника гендиректора Укроборонпрому з питань взаємодії з органами державної влади, повідомили у пресслужбі концерну.

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Сам Найєм підтвердив цю інформацію "Українській правді" і додав, що у концерні відповідатиме за напрямок зв’язків з органами державної влади, а також з профільними недержавними організаціями та міжнародними партнерами концерну.

Що відомо про Мустафу Найєма? Політичний діяч, народний депутат 8-го скликання від "Блоку Петра Порошенка", засновник політичного руху "#дійзнами", ексчлен партії "ДемАльянс". За професією – журналіст, один із засновників і головний редактор "Громадського", був спеціальним кореспондент газети "Коммерсантъ Украина", редактором "Української правди", активістом журналістського руху "Стоп цензурі!"