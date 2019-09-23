Абромавичус: Щоб армія отримувала озброєння чесно і без відкатів, частину оборонки приватизують

Керівник державного концерну Укроборонпром Айварас Абромавичус заявив про посилення ролі приватного бізнесу в обслуговуванні та виготовленні озброєння української армії.

Поруч із цим гендиректор Укроборонпрому звинуватив усі попередні влади, через які галузь оборони за 30 років дійшла "такого стану, як зараз". Про це Абромавичус говорив під час форуму Європейської бізнесової асоціації, пише INSIDER.

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Державні підприємства галузі оборони будуть приватизовувати – один із важливих меседжів, озвучених Абромавичусом. Як зразок гендиректор Укроборонпрому навів систему Сполучених Штатів Америки.

Половина замовлень уже переходить до приватних підприємств. У США нема жодного державного оборонного підприємства. Деякі підприємства в Україні будуть приватизовані. Тут спільний інтерес – щоб наша армія отримала якісне озброєння, чесно і без відкатів. Тому будемо більше співпрацювати з приватним бізнесом,

– наголосив Абромавичус.

Нагадаємо, про реформи у галузі оборони та в ДК "Укроборонпром" почали говорити після корупційного скандалу, пов'язаного із розслідуванням журналістів Bihus.info. Вони виявили, що син ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського разом із партнерами налагодив постачання контрабандних деталей для військової техніки з Росії зі значною переплатою з боку України.

Усе про корупційні схеми в Укроборонпромі – читайте у матеріалах 24 каналу.

Хто такий Айварас Абромавичус? Народився 21 січня 1976 року у Вільнюсі (Литва). До політичної діяльності займався бізнесом. Мешкав у Швеції та Росії, а у 2008 році переїхав до Києва. Очолив Міністерство економічного розвитку та торгівлі у вересні 2014 року за прем'єрства Яценюка. Перед цим отримав українське громадянство.



У квітні 2016 оголосив про відставку через – за його словами – політичний тиск і втручання в кадрову політику з боку заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка. На початку квітня 2019 року став одним із радників тоді ще кандидата у президенти Володимира Зеленського.



Вільно володіє англійською, російською, литовською, добре говорить естонською та українською мовами. Його дружина – українка, один із директорів української компанії "Агро Регіон" (інвестиційний об'єкт East Capital). Має трьох дітей.

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До слова, генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус на початку вересня 2019 року ініціював службове розслідування щодо законності рішень свого попередника Павла Букіна.