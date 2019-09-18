Корупційні схеми в "Укроборонпромі": як зараз живуть Гладковські

У лютому 2019 року команда Bihus.info презентувала резонансне розслідування про корупційні схеми в "Укроборонпромі". Його фігурантами стали колишній заступник голови РНБО Олег Гладковський та його син Ігор. Про те, як вони живуть зараз і чи понесли якусь відповідальність – дізнавалися журналісти 24 каналу.

Розслідування корупційних схем

Адвокати журналістів Лесі Іванової та Дениса Бігуса ходять на підготовче засіддання в Подільський суд Києва. Ігор Гладковсьий подав на них до суду, мовляв, принизили його честь.

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"Він декілька разів уточнював свої позивні вимоги, але станом на сьогодні оскаржується вся програма – всі 42 хвилини. Ми вважаємо, що у нас достатньо матеріалів, які свідчать про те, що ті факти, які були поширені, відповідають дійсності", – зазначив адвокат журналістів Олександр Бурмагін.



Олег Гладкоський

Представник Гладковського коментувати ситуацію на камеру відмовляється. У суд на журналістів фігуранти розслідувань подають досить часто.

Ми до них намагались достукатись, коли знімали сюжет. І запити писали, і дзвонили. Коли трохи улягся медійний галас, тоді вже з'явився і позов у суд, Викликали свідків. Трохи дивно, мене як свідка погодився суд допитати, я готова свідчити в суді, Гладковського чомусь відмовились викликати,

– розповіла журналіст-розслідувач Bihus.info Леся Іванова.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.



До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екскерівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Учасники корупційних схем організовували угоди через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.

Як живуть Гладковські

Тим часом Гладковський-молодший спокійно відпочиває. Його бачили на Подолі, коли він курив кальян. А ще займається спортом у комплексі батькового бізнес-партнера та експрезидента Петра Порошенка – "5 елемент".



Ігор Гладковський курить кальян

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Ще Гладковський ганяє на Ferrari. Його нове авто виявив колишній журналіст, а нині нардеп Олександр Дубінський.



Дубінський розповів про нове авто Гладковського

А Гладковського-старшого на початку серпня зафільмували на іспанському курорті з білявкою, геть не схожою на його офіційну дружину.



Гладковський на відпочинку в Іспанії

Це – Ілона Ярмолюк, колишня помічниця нардепів-регіоналів.



Ілона Ярмолюк

Іспанію Гладковські полюбляють давно. Ще у 2016 році журналісти знайшли там триповерхову родинну віллу. Поруч із помешканням того ж таки Порошенка. Вона оформлена на фірму Юлії Гладковської Toulousse Investments SL.

Загалом, маєток площею 1729 квадратних метри у приватному районі Ла Загалета. Навколо 3-поверхового маєтку майже гектар земельної ділянки.



Вілла Гладковських за 20 хвилин автомобілем від іспанського маєтку Порошенка

Гладковский-старший через гучні звинувачення і розслідування, розпочате НАБУ після програми "Наші гроші", пішов із РНБО і повернувся в автобізнес. У липні він очолив корпорацію "Богдан". Ту саму, яка випускає жовті маршрутки та військову техніку. І в якій Гладковський і Порошенко були партнерами.

Нещодавно НАЗК оприлюднило інформацію про те, що у 2015 році Олег Гладковський не задекларував корпоративні права на кіпрську компанію та автівку сина. Тож НАБУ і САП почали розслідувати можливе приховування статків на 4,5 мільйони гривень.

24 канал намагався поспілкуватися з самим Ігорем та Олегом Гладковськими. Залишали контакти в компаніях, якими вони керують. Але за тиждень відповіді так і не отримали. Чекаємо інформації і від НАБУ - про те, на якому етапі їхня справа.

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Тим часом, за пів року після скандалу і розслідування, Олег Гладковський втратив лише посаду в Раді нацбезпеки і оборони. Проте стиль життя батька й сина – суттєво не змінився. Вони досі мають розкішні машини та їздять на курорти. А до суду – ходять журналісти.