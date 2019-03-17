Чому фігуранти корупційних схем в "Укроборонпромі" перекидають вину на Бігуса: деталі

Фігуранти скандалу усю вину намагаються перекласти на керівника проекту Bihus.Info Дениса Бігуса. Мовляв, він підриває обороноздатність української армії. А сайт "Миротворець", підконтрольний раднику МВС Антону Геращенку навіть звинуватив медійника у диверсії.

Хлопці вимагають від президента посадити фігурантів розслідування проекту Bihus.Info.

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Журналісти виявили, що заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олег Свинарчук-Гладковський, його син – Ігор та ще з десяток осіб, організували схему з розкрадань бюджетних коштів через концерн "Укроборонпром". Вкрали загалом близько 250 мільйонів гривень.



Олег Гладковський

Про те, що хлопці крадуть, знали всі: Генеральна і військова прокуратури, СБУ та ДФС, Нацполіція й НАБУ. Знали і за хабарі закривали очі. Коли журналісти про це сказали, чиновники почали виправдовуватися.

Натомість вони гуртом вирішили спустити всіх собак на Національне антикорупційне бюро. Мовляв, це корупція, тож вести цю справу мало Бюро. У НАБУ кажуть: законних підстав, аби провести обшуки, у детективів не було, бо прокурори саботували процес від початку.

До яких ще скандалів причетний Гладковський?Ім'я Свинарчука-Гладковського справді не вперше фігурує у корупційних скандалах. Про оборудки Гладковського старшого та голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського минулого року писало видання "Новоє врємя". Однак, після цього взялися не за корупціонерів, а за журналіста Івана Верстюка. Команда Луценко-Матіоса намагалася незаконно вилучити у журналіста матеріали розслідування. Пашинський же звинуватили видання у підриві боєздатності української армії.

Не забарилася влада запідозрити у грі в інтересах Росії й журналістів Bihus.Info. Сайт "Миротворець", який співпрацює із поліцією, та, імовірно, контролюються нардепом народнофронтівцем Антоном Геращенком, звинуватив автора розслідування Дениса Бігуса у диверсії.

"Я тобі заявляю офіційно. Я відповідаю за свої слова. Ти сука політична" – так Дениса Бігуса назвав один з фігурантів журналістського розслідування Андрій Рогоза, директор фіктивної фірми "Оптимумспецдеталь", через яку проходила контрабанда запчастин. Він у соцмережі розродився постом, де натякає, що інформацію журналістам сторонні особи передали за наказом соратників Геращенка та Авакова, який останнім часом, кажуть, грає на руку Юлії Тимошенко.



Андрій Рогоза

Насправді ж зрада почалася ще тоді, коли влада наклала гриф секретності на всі держзакупівлі, таким чином створивши комфортні умови для корупціонерів.

Оборонні замовлення – це одна з найкорупційніших тем, на якій заробляв чинний президент і його найближче оточення. Бо Олег Гладковський – це не просто людина з вулиці, це його партнер. До того ж, вони навіть сусіди в Іспанії,

– наголосив нардеп Сергій Лещенко.

Насправді ж зрада почалася ще тоді, коли влада наклала гриф секретності на всі держзакупівлі, таким чином створивши комфортні умови для корупціонерів. За оцінками експертів, закупівлі оборонної галузі в США у половину прозоріші, ніж в Україні.

Нагадаємо, кольорові плюшеві свині 17 березня кидали у поліцейських, які перекрили ходу під Адміністрацію Президента. Акцію "Свинарчуків Порошенка – за ґрати" влаштували представники "Нацкорпусу" та "Нацдружини". Минулого тижня ті ж люди з поліцією билися.

"Нацкорпус" та "Нацдружина" кидали іграшками у поліцію: дивіться відео

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