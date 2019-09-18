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      Коррупция в "Укроборонпроме": как сейчас живут Гладковские

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      В феврале 2019 года команда Bihus.info презентовала резонансное расследование о коррупционных схемах в "Укроборонпроме". Его фигурантами стали бывший заместитель главы СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь. О том, как они живут сейчас и понесли ли какую-то ответственность – узнавали журналисты 24 канала.

      Расследование коррупционных схем

      Адвокаты журналистов Леси Ивановой и Дениса Бигуса ходят на подготовительное заседание в Подольский суд Киева. Игорь Гладковсьий подал на них в суд, мол, унизили его честь.

      Важно! Почему фигуранты коррупционных схем в "Укроборонпроме" перекладывают вину на Бигуса: детали

      "Он несколько раз уточнял свои исковые требования, но по состоянию на сегодня обжалуется вся программа – все 42 минуты. Мы считаем, что у нас достаточно материалов, которые свидетельствуют о том, что те факты, которые были распространены, соответствуют действительности", – отметил адвокат журналистов Александр Бурмагин.

      гладковський укроборонпром
      Олег Гладковский

      Представитель Гладковского комментировать ситуацию на камеру отказывается. В суд на журналистов фигуранты расследований подают достаточно часто.

      Мы до них пытались достучаться, когда снимали сюжет. И запросы писали, и звонили. Когда немного улеглась медийная шумиха, тогда уже появился и иск в суд, вызвали свидетелей. Немного странно, меня как свидетеля суд согласился допросить, я готова свидетельствовать в суде, Гладковского почему-то отказались вызвать,
      – рассказала журналист-расследователь Bihus.info Леся Иванова.

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?По данным расследования журналистов Bihus.Info сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.

      К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), бывший руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Участники коррупционных схем организовывали сделки через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

      Как живут Гладковские

      Тем временем Гладковский-младший спокойно отдыхает. Его видели на Подоле, когда он курил кальян. А еще занимается спортом в комплексе отцовского бизнес-партнера и экс-президента Петра Порошенко – "5 элемент".

      гладковсський
      Игорь Гладковский курит кальян

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      Еще Гладковский гоняет на Ferrari. Его новое авто обнаружил бывший журналист, а ныне нардеп Александр Дубинский.

      гладковський укроборонпром дубінський
      Дубинский рассказал о новом авто Гладковского

      А Гладковского-старшего в начале августа сняли на испанском курорте с блондинкой, совсем не похожей на его официальную жену.

      гладковський укроборонпром
      Гладковский на отдыхе в Испании

      Это – Илона Ярмолюк, бывшая помощница нардепов-регионалов.

      гладковський
      Илона Ярмолюк

      Испанию Гладковские любят давно. Еще в 2016 году журналисты нашли там трехэтажную семейную виллу. Рядом с домом того же Порошенко. Она оформлена на фирму Юлии Гладковской Toulousse Investments SL.

      В общем, поместье площадью 1729 квадратных метра в частном районе Ла Загалета. Вокруг 3-этажного имения почти гектар земельного участка.

      гладковський укроборонпром
      Вилла Гладковских за 20 минут автомобилем от испанского имения Порошенко

      Гладковский-старший из-за громких обвинений и расследования, начатого НАБУ после программы "Наши деньги", ушел из СНБО и вернулся в автобизнес. В июле он возглавил корпорацию "Богдан". Ту самую, которая выпускает желтые маршрутки и военную технику. И в которой Гладковский и Порошенко были партнерами.

      Недавно НАПК обнародовало информацию о том, что в 2015 году Олег Гладковский не задекларировал корпоративные права на кипрскую компанию и машину сына. Поэтому НАБУ и САП начали расследовать возможное сокрытие состояния на 4,5 миллиона гривен.

      24 канал пытался пообщаться с самим Игорем и Олегом Гладковскими. Оставляли контакты в компаниях, которыми они руководят. Но за неделю ответа так и не получили. Ждем информации и от НАБУ – о том, на каком этапе их дело.

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      Между тем, через пол года после скандала и расследования, Олег Гладковский потерял лишь должность в Совете нацбезопасности и обороны. Однако стиль жизни отца и сына – существенно не изменился. Они до сих пор имеют роскошные машины и ездят на курорты. А в суд – ходят журналисты.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме СМИ Журналисты Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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