Коррупция в "Укроборонпроме": как сейчас живут Гладковские

В феврале 2019 года команда Bihus.info презентовала резонансное расследование о коррупционных схемах в "Укроборонпроме". Его фигурантами стали бывший заместитель главы СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь. О том, как они живут сейчас и понесли ли какую-то ответственность – узнавали журналисты 24 канала.

Расследование коррупционных схем

Адвокаты журналистов Леси Ивановой и Дениса Бигуса ходят на подготовительное заседание в Подольский суд Киева. Игорь Гладковсьий подал на них в суд, мол, унизили его честь.

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"Он несколько раз уточнял свои исковые требования, но по состоянию на сегодня обжалуется вся программа – все 42 минуты. Мы считаем, что у нас достаточно материалов, которые свидетельствуют о том, что те факты, которые были распространены, соответствуют действительности", – отметил адвокат журналистов Александр Бурмагин.



Олег Гладковский

Представитель Гладковского комментировать ситуацию на камеру отказывается. В суд на журналистов фигуранты расследований подают достаточно часто.

Мы до них пытались достучаться, когда снимали сюжет. И запросы писали, и звонили. Когда немного улеглась медийная шумиха, тогда уже появился и иск в суд, вызвали свидетелей. Немного странно, меня как свидетеля суд согласился допросить, я готова свидетельствовать в суде, Гладковского почему-то отказались вызвать,

– рассказала журналист-расследователь Bihus.info Леся Иванова.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?По данным расследования журналистов Bihus.Info сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.



К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), бывший руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Участники коррупционных схем организовывали сделки через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

Как живут Гладковские

Тем временем Гладковский-младший спокойно отдыхает. Его видели на Подоле, когда он курил кальян. А еще занимается спортом в комплексе отцовского бизнес-партнера и экс-президента Петра Порошенко – "5 элемент".



Игорь Гладковский курит кальян

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Еще Гладковский гоняет на Ferrari. Его новое авто обнаружил бывший журналист, а ныне нардеп Александр Дубинский.



Дубинский рассказал о новом авто Гладковского

А Гладковского-старшего в начале августа сняли на испанском курорте с блондинкой, совсем не похожей на его официальную жену.



Гладковский на отдыхе в Испании

Это – Илона Ярмолюк, бывшая помощница нардепов-регионалов.



Илона Ярмолюк

Испанию Гладковские любят давно. Еще в 2016 году журналисты нашли там трехэтажную семейную виллу. Рядом с домом того же Порошенко. Она оформлена на фирму Юлии Гладковской Toulousse Investments SL.

В общем, поместье площадью 1729 квадратных метра в частном районе Ла Загалета. Вокруг 3-этажного имения почти гектар земельного участка.



Вилла Гладковских за 20 минут автомобилем от испанского имения Порошенко

Гладковский-старший из-за громких обвинений и расследования, начатого НАБУ после программы "Наши деньги", ушел из СНБО и вернулся в автобизнес. В июле он возглавил корпорацию "Богдан". Ту самую, которая выпускает желтые маршрутки и военную технику. И в которой Гладковский и Порошенко были партнерами.

Недавно НАПК обнародовало информацию о том, что в 2015 году Олег Гладковский не задекларировал корпоративные права на кипрскую компанию и машину сына. Поэтому НАБУ и САП начали расследовать возможное сокрытие состояния на 4,5 миллиона гривен.

24 канал пытался пообщаться с самим Игорем и Олегом Гладковскими. Оставляли контакты в компаниях, которыми они руководят. Но за неделю ответа так и не получили. Ждем информации и от НАБУ – о том, на каком этапе их дело.

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Между тем, через пол года после скандала и расследования, Олег Гладковский потерял лишь должность в Совете нацбезопасности и обороны. Однако стиль жизни отца и сына – существенно не изменился. Они до сих пор имеют роскошные машины и ездят на курорты. А в суд – ходят журналисты.