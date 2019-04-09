Свинарчуки-Гладковские: кто они такие и что о них известно

Скандальные участники схемы по разворовыванию средств "Укроборонпрома", отец и сын – Олег и Игорь Гладковские. Кто они такие и почему сменили фамилию, а также, о связи с Петром Порошенко, читайте в материале журналистов 24 канала.

Отец и сын Гладковские – активные участники коррупционной схемы хищений в "Укроборонпроме". До 2014-го года были более известны под другой фамилией – Свинарчук. Именно отголосок к этой фамилии и побуждал активистов "Нацкорпуса" приносить символические головы свиней, или их изображения на встречу Петра Порошенко с избирателями.

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Кто такие Свинарчуки

Олег Гладковский

В 1994 году окончил Киевский автодорожный институт. Получил квалификацию инженера по организации перевозок и управлению на автомобильном транспорте. Получив такое образование с 2005 года был главой наблюдательного совета корпорации "Богдан" – одного из крупнейших перевозчиков Украины. С 2012 года по 2015 Олег Гладковский стал президентом этой корпорации.



Долгое время Олег Гладковский был президентом корпорации "Богдан"

А с февраля 2015 года Гладковский стал первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Игорь Гладковский

Игорь Гладковский родился в 1994 году. Он самый старший из трех сыновей Олега Гладковского и Юлии Гладковской.

На сайте МИД Украины указано, что Игорь Олегович Гладковский является почетным консулом в Киеве Республики Сейшельские Острова. До него эту должность занимал сам Олег Гладковский.



Сын Игоря Гладковского в свои 25 лет является руководителем компании "Богдан"

В свои 25 лет он является руководителем компании "Хюндай Мотор Украина". В марте 2018 года на Игоря Гладковского была зарегистрирована автомобильная корпорация "Богдан", которой ранее владел отец, а в 2000-х годах – Петр Порошенко.

Как Свинарчуки стали Гладковскими

До 2014-го года Игорь и его отец Олег носили другую фамилию – Свинарчук. Однако сменили ее, сдали ли они старые паспорта неизвестно, так как есть информация, что Гладковский-младший ездит за рулем в нетрезвом состоянии именно со старым паспортом.