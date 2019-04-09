20:10
9 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мизулина сказала, что йога провоцирует гомосексуализм. Бревнометы для армии РФ
      Вєсті Кремля
      23:22, 8 апреля
      Вести.UA: Получит ли Саакашвили подарок от будущего президента. Пять копеек Луценко
      Вєсті.UA
      20:27, 8 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Свинарчуки-Гладковские: кто они такие и что о них известно

      114 Читати новину українською
      Кто такие Свинарчукм (Гладковские) в Украине - что о них известно
      Свинарчуки-Гладковские: кто они такие и что о них известно / Коллаж 24 канала

      Скандальные участники схемы по разворовыванию средств "Укроборонпрома", отец и сын – Олег и Игорь Гладковские. Кто они такие и почему сменили фамилию, а также, о связи с Петром Порошенко, читайте в материале журналистов 24 канала.

      Отец и сын Гладковские – активные участники коррупционной схемы хищений в "Укроборонпроме". До 2014-го года были более известны под другой фамилией – Свинарчук. Именно отголосок к этой фамилии и побуждал активистов "Нацкорпуса" приносить символические головы свиней, или их изображения на встречу Петра Порошенко с избирателями.

      Читайте также: Скандал в "Укроборонпроме": что известно о фигурантах схемы

      Кто такие Свинарчуки

      Олег Гладковский

      В 1994 году окончил Киевский автодорожный институт. Получил квалификацию инженера по организации перевозок и управлению на автомобильном транспорте. Получив такое образование с 2005 года был главой наблюдательного совета корпорации "Богдан" – одного из крупнейших перевозчиков Украины. С 2012 года по 2015 Олег Гладковский стал президентом этой корпорации.

      Тривалий час Олег Гладковський був президентом корпорації
      Долгое время Олег Гладковский был президентом корпорации "Богдан"

      А с февраля 2015 года Гладковский стал первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

      Игорь Гладковский

      Игорь Гладковский родился в 1994 году. Он самый старший из трех сыновей Олега Гладковского и Юлии Гладковской.

      На сайте МИД Украины указано, что Игорь Олегович Гладковский является почетным консулом в Киеве Республики Сейшельские Острова. До него эту должность занимал сам Олег Гладковский.

      Син Ігоря Гладковського у свої 25 років є керівником компанії
      Сын Игоря Гладковского в свои 25 лет является руководителем компании "Богдан"

      В свои 25 лет он является руководителем компании "Хюндай Мотор Украина". В марте 2018 года на Игоря Гладковского была зарегистрирована автомобильная корпорация "Богдан", которой ранее владел отец, а в 2000-х годах – Петр Порошенко.

      Как Свинарчуки стали Гладковскими

      До 2014-го года Игорь и его отец Олег носили другую фамилию – Свинарчук. Однако сменили ее, сдали ли они старые паспорта неизвестно, так как есть информация, что Гладковский-младший ездит за рулем в нетрезвом состоянии именно со старым паспортом.

      blog_ava
      7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
      сегодня
      3707
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      сегодня , 20:01 Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      Яніна Ткачук 37
      Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      сегодня , 19:00 Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      Євгенія Мазур 216
      Возле офиса Зеленского устроили митинг пенсионеров и студентов: возникли столкновения
      сегодня , 18:00 Возле офиса Зеленского устроили митинг пенсионеров и студентов: возникли столкновения
      1094
      Зеленський – не феномен, або Чому політика перетворилася в шоу
      сегодня , 17:05 Зеленський – не феномен, або Чому політика перетворилася в шоу
      Сергій Стельмах 742
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 16:00 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 17402
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Киеве Notre-Dame de Paris в последний раз собрал полный зал
       14 декабря 2011 , 08:43 1
      "Пересекающим на евробляхах" значительно упростят жизнь
       22 августа 2018 , 14:50
      BMW 3 Серии и другие баварцы, с которыми можно поговорить
       3 октября 2018 , 14:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук