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      Присвоил миллион: чиновнику "Укроборонпрома" сообщили о подозрении

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      Присвоил миллион: чиновнику "Укроборонпрома" сообщили о подозрении
      / Reuters

      В августе 2019-го правоохранители провели 25 обысков на предприятиях и военных представительствах "Укроборонпрома". Директору одного из дочерних предприятий сообщено о подозрении в хищении почти 1 миллиона гривен.

      В течение 2019-го года директор и должностные лица присвоили 917 726 гривен, часть из которых растратили. Эти средства были предназначены для изготовления вооружения для военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона Украины.

      Читайте также: НАБУ начало уголовное производство против Гладковского

      Военной прокуратурой Сумского гарнизона сообщено о подозрении директору "Государственного научно-исследовательского института химических продуктов", который входит в состав "Укроборонпрома".

      Детали схемы

      В феврале 2019-го года Министерство обороны Украины и "Государственный НИИ химических продуктов" заключили договор на поставку 600 единиц военных средств поражения на сумму свыше 12 миллионов гривен.

      После этого директор госпредприятия заключил договор с руководством частного общества, которое не могло изготовить и поставить необходимое вооружение.

      Во время обысков была изъята необходимая документация, черновые записи и другие доказательства.

      Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают всех фигурантов схемы.

      Читайте также: Украдено 6,7 миллиона долларов, – спецслужбы разоблачили коррупционную схему в "Укроборонпроме"

      Что такое "Укроборонпром" и чем он известенУкроборонпром – это объединение многопрофильных предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины.

      В начале войны группа людей вступила в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивали цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продавали на его заводы.
      В группу входили: заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий мошенник, специалист по контрабанде.

      Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". Группа заработала более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздала на взятки и "откаты".

      В последнее время в Укроборонпроме обнаружили множество махинаций, а НАБУ открыло уголовное производство против Гладковского. У него нашли 4,5 миллионов гривен, которые он "забыл" добавить в декларацию.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме
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