Присвоил миллион: чиновнику "Укроборонпрома" сообщили о подозрении

В августе 2019-го правоохранители провели 25 обысков на предприятиях и военных представительствах "Укроборонпрома". Директору одного из дочерних предприятий сообщено о подозрении в хищении почти 1 миллиона гривен.

В течение 2019-го года директор и должностные лица присвоили 917 726 гривен, часть из которых растратили. Эти средства были предназначены для изготовления вооружения для военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона Украины.

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Военной прокуратурой Сумского гарнизона сообщено о подозрении директору "Государственного научно-исследовательского института химических продуктов", который входит в состав "Укроборонпрома".

Детали схемы

В феврале 2019-го года Министерство обороны Украины и "Государственный НИИ химических продуктов" заключили договор на поставку 600 единиц военных средств поражения на сумму свыше 12 миллионов гривен.

После этого директор госпредприятия заключил договор с руководством частного общества, которое не могло изготовить и поставить необходимое вооружение.

Во время обысков была изъята необходимая документация, черновые записи и другие доказательства.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают всех фигурантов схемы.

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Что такое "Укроборонпром" и чем он известенУкроборонпром – это объединение многопрофильных предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины.



В начале войны группа людей вступила в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивали цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продавали на его заводы.

В группу входили: заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий мошенник, специалист по контрабанде.



Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". Группа заработала более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздала на взятки и "откаты".

В последнее время в Укроборонпроме обнаружили множество махинаций, а НАБУ открыло уголовное производство против Гладковского. У него нашли 4,5 миллионов гривен, которые он "забыл" добавить в декларацию.