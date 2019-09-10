Привласнив мільйон: чиновнику "Укроборонпрому" повідомили про підозру

У серпні 2019-го правоохоронці провели 25 обшуків на підприємствах та військових представництвах "Укроборонпрому". Директору одного з дочірніх підприємств повідомлено про підозру у розкраданні майже 1 мільйона гривень.

Впродовж 2019-го року директор та посадові особи привласнили 917 726 гривень, частину з яких розтратили. Ці кошти були призначені для виготовлення озброєння для військовослужбовців Збройних сил України, повідомляє пресслужба Військової прокуратури центрального регіону України.

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Військовою прокуратурою Сумського гарнізону повідомлено про підозру директору "Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів", який входить до складу "Укроборонпрому".

Деталі схеми

У лютому 2019-го року Міністерство оборони України та "Державний НДІ хімічних продуктів" уклали договір на постачання 600 одиниць військових засобів ураження на суму понад 12 мільйонів гривень.

Після цього директор держпідприємства уклав договір з керівництвом приватного товариства, яке не могло виготовити та поставити необхідне озброєння.



Під час обшуків була вилучена необхідна документація, чорнові записи та інші докази.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та розшукують усіх фігурантів схеми.

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Що таке "Укроборонпром" та чим він відомийУкроборонпром – це об'єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України.



На початку війни група людей вступила у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручували ціну у рази й за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продавали на його заводи.

До групи входили:Заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний шахрай, спеціаліст із контрабанди.



Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Група заробила понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздала на хабарі та "відкати".



Останнім часом в Укроборонпромі виявили безліч махінацій, а НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Гладковського. У нього знайшли 4, 5 мільйонів гривень, які він "забув" додати у декларації.