23:19
10 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ APPLE ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко стане президентом США. РПЦ перетворює воду на вино
      Вєсті Кремля
      22:44, сьогодні
      Вєсті.UA: Дива рівноваги Луценка. Катастрофічна реформа "Укрзалізниці"
      Вєсті.UA
      19:42, сьогодні
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІМПІЧМЕНТ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ APPLE ВЕРХОВНА РАДА

      Привласнив мільйон: чиновнику "Укроборонпрому" повідомили про підозру

      651 Читать новость на русском
      Привласнив мільйон: чиновнику "Укроборонпрому" повідомили про підозру
      / Reuters

      У серпні 2019-го правоохоронці провели 25 обшуків на підприємствах та військових представництвах "Укроборонпрому". Директору одного з дочірніх підприємств повідомлено про підозру у розкраданні майже 1 мільйона гривень.

      Впродовж 2019-го року директор та посадові особи привласнили 917 726 гривень, частину з яких розтратили. Ці кошти були призначені для виготовлення озброєння для військовослужбовців Збройних сил України, повідомляє пресслужба Військової прокуратури центрального регіону України. 

      Читайте також: НАБУ розпочало кримінальне провадження проти Гладковського

      Військовою прокуратурою Сумського гарнізону повідомлено про підозру директору "Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів", який входить до складу "Укроборонпрому".

      Деталі схеми

      У лютому 2019-го року Міністерство оборони України та "Державний НДІ хімічних продуктів" уклали договір на постачання 600 одиниць військових засобів ураження на суму понад 12 мільйонів гривень.

      Після цього директор держпідприємства уклав договір з керівництвом приватного товариства, яке не могло виготовити та поставити необхідне озброєння.

      Під час обшуків була вилучена необхідна документація, чорнові записи та інші докази.

      Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та розшукують усіх фігурантів схеми.  

      Читайте також: Вкрадено 6,7 мільйона доларів, – спецслужби викрили корупційну схему в "Укроборонпромі"

      Що таке "Укроборонпром" та чим він відомийУкроборонпром – це об'єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України.

      На початку війни група людей вступила у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручували ціну у рази й за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продавали на його заводи. 
      До групи входили:Заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний шахрай, спеціаліст із контрабанди.

      Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Група заробила понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздала на хабарі та "відкати".
       

      Останнім часом в Укроборонпромі виявили безліч махінацій, а НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Гладковського. У нього знайшли 4, 5 мільйонів гривень, які він "забув" додати у декларації.  

      blog_ava
      Перша пресконференція Сенцова і Кольченка: про що розповіли звільнені політв’язні
      сьогодні
      5370
      Теги: Новини України Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 вересня: Зеленський зустрівся з Коломойським, перші сварка та кнопкодав у Раді
      сьогодні , 22:45 Головні новини 10 вересня: Зеленський зустрівся з Коломойським, перші сварка та кнопкодав у Раді
      676
      iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max: характеристики та ціна нових флагманів Apple
      сьогодні , 22:42 iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max: характеристики та ціна нових флагманів Apple
      361
      Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
      сьогодні , 22:21 Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
      4481
      Крым показал России ее место, вояки-убийцы и запах русского мира: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Крым показал России ее место, вояки-убийцы и запах русского мира: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 868
      Стосунки України з Росією: чому ще рано починати говорити про мир
      сьогодні , 21:43 Стосунки України з Росією: чому ще рано починати говорити про мир
      Євгенія Мазур 473
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук