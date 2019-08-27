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      НАБУ розпочало кримінальне провадження проти Гладковського

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      Олег Гладковський
      Олег Гладковський / ЛІГА.net

      У колишнього першого заступника глави РНБО Олега Гладковського знайшли 4,5 мільйона гривень, які він "забув" додати до декларації. Чиновник є одним з фігурантів справи про розкрадання в "Укроборонпромі".

      Про початок досудового розслідування щодо Гладковського повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро. 

      До теми: НАБУ відкрило справу проти Поплавського

      Попередньо інцидент можна кваліфікувати як декларування неправдивої інформації про майно. Винним у цьому злочині загрожує до 2 років ув'язнення, штраф або позбавлення права займатися певною діяльністю.

      Раніше НАЗК виявило у Гладковського незадекларовані 1,3 мільйона гривень. У декларації за 2015 рік Гладковський не зазначив, що володіє акціями компанії RI-SYSTEM LIMITED. Також він не записав у декларацію акції ТОВ "Київбіоенерго", що належать його сину Ігорю.

      Що відомо про розкрадання в "Укроборонпромі"?• На початку війни група людей вступила у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручували ціну у рази й за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продавали на його заводи.

      • До групи входили: замсекретаря Ради нацбезпеки й оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

      • Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Група заробила понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздала на хабарі і відкати.

      Читайте про інші розслідування набу:
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      Теги: Новини України Новини політики НАБУ е-декларування Корупційні схеми в Укроборонпромі Інфографіка
      Джерело: 24 канал
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