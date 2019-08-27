НАБУ розпочало кримінальне провадження проти Гладковського

У колишнього першого заступника глави РНБО Олега Гладковського знайшли 4,5 мільйона гривень, які він "забув" додати до декларації. Чиновник є одним з фігурантів справи про розкрадання в "Укроборонпромі".

Про початок досудового розслідування щодо Гладковського повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

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Попередньо інцидент можна кваліфікувати як декларування неправдивої інформації про майно. Винним у цьому злочині загрожує до 2 років ув'язнення, штраф або позбавлення права займатися певною діяльністю.

Раніше НАЗК виявило у Гладковського незадекларовані 1,3 мільйона гривень. У декларації за 2015 рік Гладковський не зазначив, що володіє акціями компанії RI-SYSTEM LIMITED. Також він не записав у декларацію акції ТОВ "Київбіоенерго", що належать його сину Ігорю.

Що відомо про розкрадання в "Укроборонпромі"?• На початку війни група людей вступила у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручували ціну у рази й за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продавали на його заводи.



• До групи входили: замсекретаря Ради нацбезпеки й оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.



• Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Група заробила понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздала на хабарі і відкати.