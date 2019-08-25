Справа Мартиненка: Ситник заявив, що на суд тиснули 18 нардепів та 3 міністри

Під час обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку в залі були присутні 18 нардепів та три міністри. Під час розгляду справи вони чинили безпосередній тиск на суддів, вважає директор НАБУ Артем Ситник.

У таких умовах дуже важко чинити об'єктивне правосуддя, сказав Ситник в інтерв'ю Українському радіо.

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Глава Національного антикорупційного бюро зазначив, що не хотів би говорити про корумпованість суддів, оскільки тут мова йде про їхню незахищеність перед певними процесами. Також він сказав, що поки жодна справа НАБУ не "розвалилася".

Ще жодна справа не розвалена, тому що жодне рішення не набрало чинності, жоден виправдувальний вирок не набрав чинності. І це тільки перша інстанція,

– сказав Ситник.

Посадовець додав, що у справі про розкрадання у Східному гірничо-збагачувальному комбінаті фігурує близько 10 осіб, яким оголошено підозру.

Хто такий Микола Мартиненко та в чому його звинувачують?20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього нардепа від "Народного фронту" Миколу Мартиненка. Його звинувачують у розтраті коштів державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Це завдало збитків державі на понад 17 мільйонів доларів. 22 квітня суд відпустив Мартиненка на поруки.



Згодом йому повідомили про підозру в заволодінні майном держпідприємства "НАЕК" Енергоатом".