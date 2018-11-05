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      Суд у справі Миколи Мартиненка: одіозний екс-нардеп викинув повістку

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      Микола Мартиненко
      Микола Мартиненко / Фото з відкритих джерел

      Детектив НАБУ намагався вручити виклик на допит одіозному політику, але той викинув його на підлогу.

      Про це повідомляє Центр протидії корупції у себе в Twitter.

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      Мартиненко пояснив свою поведінку тим, що вважає дії детектива незаконними.

      Детектив діяв у незаконний спосіб, робить шоу з того, що вони не мають права по міжнародній правовій вимозі вручати повістку без генеральної прокуратури, крапка,
      – сказав екс-нардеп Микола Мартиненко

      Хто такий Микола Мартиненко?Він на політичному обрії давно: 17 років депутат, мільйонер, його ще можуть пам'ятати з часів Ющенка – входив в коло "любих друзів". Його звинувачують у корупції, а він потягнув до суду і самих борців з корупцією. У політичних колах його називають не інакше як "правою рукою" екс-прем'єра Арсенія Яценюка, а ще "гаманцем" і сірим кардиналом партії "Народний фронт", до створення якої він був "любим другом" Віктора Ющенка, і входив до партії "Наша Україна". Загалом у парламенті Мартиненко працював безперервно з 1998 року до грудня 2015 року. Тоді він добровільно склав депутатський мандат, щоб "не впливати на слідство". Мартиненку та його спільникам інкримінують заволодіння сімомастами мільйонами гривень через оборудки на гірничо-збагачувальному комбінаті та "Енергоатомі".

      Теги: Новини України Микола Мартиненко НАБУ
      Джерело: 24 канал
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