Суд у справі Миколи Мартиненка: одіозний екс-нардеп викинув повістку

Детектив НАБУ намагався вручити виклик на допит одіозному політику, але той викинув його на підлогу.

Про це повідомляє Центр протидії корупції у себе в Twitter.

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Мартиненко пояснив свою поведінку тим, що вважає дії детектива незаконними.

Детектив діяв у незаконний спосіб, робить шоу з того, що вони не мають права по міжнародній правовій вимозі вручати повістку без генеральної прокуратури, крапка,

– сказав екс-нардеп Микола Мартиненко

Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) November 5, 2018

Хто такий Микола Мартиненко?Він на політичному обрії давно: 17 років депутат, мільйонер, його ще можуть пам'ятати з часів Ющенка – входив в коло "любих друзів". Його звинувачують у корупції, а він потягнув до суду і самих борців з корупцією. У політичних колах його називають не інакше як "правою рукою" екс-прем'єра Арсенія Яценюка, а ще "гаманцем" і сірим кардиналом партії "Народний фронт", до створення якої він був "любим другом" Віктора Ющенка, і входив до партії "Наша Україна". Загалом у парламенті Мартиненко працював безперервно з 1998 року до грудня 2015 року. Тоді він добровільно склав депутатський мандат, щоб "не впливати на слідство". Мартиненку та його спільникам інкримінують заволодіння сімомастами мільйонами гривень через оборудки на гірничо-збагачувальному комбінаті та "Енергоатомі".