Суд по делу Николая Мартыненко: одиозный экс-нардеп выбросил повестку

Детектив НАБУ пытался вручить вызов на допрос одиозному политику, но тот выбросил его на пол.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции у себя в Twitter.

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Мартыненко объяснил свое поведение тем, что считает действия детектива незаконными.

Детектив действовал в незаконный способ, делает шоу из того, что они не имеют права по международной правовой требованию вручать повестку без генеральной прокуратуры, точка,

– сказал экс-нардеп Николай Мартыненко

Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) November 5, 2018

Кто такой Николай Мартыненко?

Он на политическом горизонте давно: 17 лет депутат, миллионер, его еще могут помнить со времен Ющенко – входил в круг "любих друзів". Его обвиняют в коррупции, а он потянул в суд и самих борцов с коррупцией. В политических кругах его называют не иначе как "правой рукой" экс-премьера Арсения Яценюка, а еще "кошельком" и серым кардиналом партии "Народный фронт", до создания которой он был "любым другом" Ющенко, и входил в партию "Наша Украина". Всего в парламенте Мартыненко работал непрерывно с 1998 года до декабря 2015 года. Тогда он добровольно сложил депутатский мандат, чтобы "не влиять на следствие". Мартыненко и его сообщникам инкриминируют завладение семистами миллионами гривен из-за аферы на горно-обогатительном комбинате и "Энергоатоме".