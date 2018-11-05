11:39
5 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Суд по делу Николая Мартыненко: одиозный экс-нардеп выбросил повестку

      60 Читати новину українською
      Николай Мартыненко
      Николай Мартыненко / Фото из свободных источников

      Детектив НАБУ пытался вручить вызов на допрос одиозному политику, но тот выбросил его на пол.

      Об этом сообщает Центр противодействия коррупции у себя в Twitter.

      Читайте также: Как скандальный Мартыненко обогащался за счет украинцев: циничные схемы в графике

      Мартыненко объяснил свое поведение тем, что считает действия детектива незаконными.

      Детектив действовал в незаконный способ, делает шоу из того, что они не имеют права по международной правовой требованию вручать повестку без генеральной прокуратуры, точка,
      – сказал экс-нардеп Николай Мартыненко

      Кто такой Николай Мартыненко?
      Он на политическом горизонте давно: 17 лет депутат, миллионер, его еще могут помнить со времен Ющенко – входил в круг "любих друзів". Его обвиняют в коррупции, а он потянул в суд и самих борцов с коррупцией. В политических кругах его называют не иначе как "правой рукой" экс-премьера Арсения Яценюка, а еще "кошельком" и серым кардиналом партии "Народный фронт", до создания которой он был "любым другом" Ющенко, и входил в партию "Наша Украина". Всего в парламенте Мартыненко работал непрерывно с 1998 года до декабря 2015 года. Тогда он добровольно сложил депутатский мандат, чтобы "не влиять на следствие". Мартыненко и его сообщникам инкриминируют завладение семистами миллионами гривен из-за аферы на горно-обогатительном комбинате и "Энергоатоме".

      Теги: Новости Украины НАБУ Николай Мартыненко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хто постарався закрити справу судді Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      сегодня , 11:00 Хто постарався закрити справу судді Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      Роман Маселко
      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      сегодня , 08:57 Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      Євгенія Мазур
      Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      сегодня , 08:40 Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      Юрий Касьянов
      "Шахтер" побеждает "Динамо", "Заря" снова в топ-6: главные итоги 14-го тура УПЛ
      сегодня , 08:28 "Шахтер" побеждает "Динамо", "Заря" снова в топ-6: главные итоги 14-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця
      Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох: топ-5 блогів тижня
      4 ноября , 22:00 Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      В Украине может подорожать газ: как это повлияет на получателей субсидий
       27 августа , 13:47
      Украинец оказался владельцем самой дорогой виллы Германии: фото помещения
       20 апреля , 02:59
      Водительские права международного образца 2018: правда и вымысел 
       29 августа , 08:40
      Посмотрите на обезьяну за рулем автобуса (видео)
       10 октября , 12:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук