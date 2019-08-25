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      Дело Мартыненко: Сытник заявил, что на суд давили 18 нардепов и 3 министра

      190 Читати новину українською
      Николай Мартыненко
      Николай Мартыненко / ЛІГА.net

      При избрании меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко в зале присутствовали 18 нардепов и три министра. При рассмотрении дела они совершали непосредственное давление на судей, считает директор НАБУ Артем Сытник.

      В таких условиях очень трудно творить объективное правосудие, сказал Сытник в интервью Украинскому радио.

      К теме: Как украинские СМИ спасли коррупционера от тюрьмы

      Глава Национального антикоррупционного бюро отметил, что не хотел бы говорить о коррумпированности судей, поскольку здесь речь идет об их незащищенности перед определенными процессами. Также он сказал, что пока ни одно дело НАБУ не "развалилось".

      Еще ни одно дело не развалено, потому что ни одно решение не вступило в силу, ни один оправдательный приговор не вступил в силу. И это только первая инстанция,
      – сказал Сытник.

      Чиновник добавил, что по делу о хищении в Восточном горно-обогатительном комбинате фигурирует около 10 человек, которым объявлено подозрение.

      Кто такой Николай Мартыненко и в чем его обвиняют?20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Его обвиняют в растрате средств государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Это нанесло ущерб государству на более 17 миллионов долларов. 22 апреля суд отпустил Мартыненко на поруки.

      Впоследствии ему сообщили о подозрении в завладении имуществом госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

      КАК ПРОДВИГАЕТСЯ ДЕЛО ПРОТИВ ЭКС-НАРДЕПА НИКОЛАЯ МАРТЫНЕНКО: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

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      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи НАБУ Артем Сытник Коррупция Николай Мартыненко
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