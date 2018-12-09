Как украинские СМИ спасли коррупционера от тюрьмы

Соратника Петра Порошенко и Арсения Яценюка, бывшего нардепа Николая Мартыненко обвиняют в многочисленных коррупционных махинациях. В частности, с поставками урана государственному предприятию, а также в получении взятки от иностранной компании в обмен на крупный заказ от "Энергоатома". Мартыненко прибегает к абсурдным шагам, чтобы не сесть в тюрьму за коррупцию.

Об этом рассказал Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Честная политика".

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Он отметил, что Николай Мартыненко принадлежит к группе акционеров "Народного фронта". Эта партия базируется в его офисах и живет на его средства, которые, по свидетельству детективов НАБУ, никакие не его, а выведенные из государственных предприятий.

Бывший нардеп также является партнером Петра Порошенко в проектах недвижимости в Киеве. Политики еще после Оранжевой революции в 2004 году выкупили этот объект у регионала Сергея Левочкина для дальнейшей застройки прямо на исторических холмах Киева,

– сказал журналист.

Лещенко сообщил, что соратнику Яценюка и Порошенко инкриминируют два эпизода мошенничества. Первый – это получение свыше шести миллионов долларов отката от чешской компании на швейцарский счет в обмен на крупный заказ от государственного предприятия "Энергоатом".



Сергей Лещенко

"Более 600 страниц доказательств злодеяний Мартыненко были переданы в НАБУ на закодированной швейцарской стороной флешке. Понимая, что против таких доказательств невозможно сопротивляться, Мартыненко решил начать дискредитацию всей документальной базы", – заявил Сергей.

Он сказал, что подыгрывая сценарию коррупционера, десятки интернет-изданий опубликовали "новость", призванную помочь Мартыненко выйти сухим из воды. Этими изданиями были Цензор, Гордон, Эспрессо, 112, Газета.uа, Апостроф, Главком, Ipress, Golos.ua, Деловая столица, РБК, Антикор, Фраза.



Экс-нардеп Николай Мартыненко

Лещенко отметил, что журналисты писали о том, что якобы панамская офшорная компания, на которую Мартыненко получал откаты, на самом деле принадлежит не Мартыненко, а детектива НАБУ. Цель этого поступка – многоходовая. Первый шаг: подорвать доверие общества к доказательствам по делу. Второй – руками продажных судов изъять швейцарские файлы из доказательной базы, а третий – развалить дело Мартыненко в суде, убрав часть ключевых доказательств.

И вместо этого он с помощью адвокатов прибег к беспрецедентному шагу: подделал банковский документ из Швейцарии, который подтверждал, что счет оффшорной компании, на который поступали откаты, принадлежал ему. Также он отчаянно стремится доказать, что переданные из Швейцарии документы могут быть поддельными,

– сказал автор видеоблога.

Лещенко добавил, что "без наказания реальных коррупционеров мы никогда не построим честной страны, потому что каждая следующая власть будет безбожно воровать, зная, что за это ничего не будет".

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 8 декабря 2018 года