НАБУ не займається прослушкою, – Ситник відреагував на цікаву знахідку в кабінеті Стрижевської

Директор НАБУ Артем Ситник, якого у Генпрокуратурі вже встигли пов’язати зі знайденою в кабінеті заступниці Луценка прослушкою, прокоментував інцидент. Щоправда, зробив він це неохоче.

Так, прослушку в кабінеті заступниці генпрокурора Анжели Стрижевської знайшли 18 серпня. На місце відразу викликали слідчо-оперативну групу СБУ, яка зафіксувала інцидент. Видати дозвіл на розміщення спецапаратури в кабінеті чиновниці могли або сам генпрокурор, або керівник САП. Проте вони цього не робили. Тінь впала на директора НАБУ Ситника. Річ у тім, що Анжела Стрижевська є керівником прокурора, що розглядає адмінпротокол, складений на Ситника.

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В коментарі журналістам директор НАБУ відреагував на ситуацію, втім не багатослівно, передає УНІАН.

Спочатку він сказав: "Чуток не коментую".

НАБУ не займається несанкціонованим прослуховуванням. Все, що ми прослуховуємо, – це робиться з санкції суду,

– додав він згодом.

Що відомо про адмінпротокол щодо Ситника?Справа пов’язана з корупцією. Адмінпротокол на директора НАБУ Артема Ситника склали через порушення ним обмежень при одержанні подарунків, а саме – відпочинку на одній із мисливських баз у Рівненській області.

Хто така Анжела Стрижевська?

Заступниця генпрокурора Юрія Луценка, людина з його близького оточення. Обіймає посаду в ГПУ від липня 2016 року.



До цього, з 2011 по 2016 роки була науковим консультантом у Верховному Суді України. Раніше працювала також суддею у Печерському райсуді Києва та в Апеляційному суді столиці.



Саме своїй заступниці Стрижевській Луценко передав справу майданівця Бубенчика, якого підозрюють у вбивстві "беркутівця", попередньо вивівши її з-під контролю Управління спецрозслідувань ГПУ.

Окрім того, у НАБУ припускають, що затриманий нещодавно заступник глави МінТОТ Юрій Гримчак для ухвалення необхідного для себе судового рішення мав звернутися до заступниці генпрокурора, аби вона вплинула на голову цивільного Касаційного суду. Ймовірно, йдеться саме про Анжелу Стрижевську, оскільки більше жінок-заступниць у команді Луценка немає.