У кабінеті заступниці Луценка Стрижевської знайшли прослушку: що відомо – фото

Заступниця генерального прокурора Анжела Стрижевська виявила у своєму кабінеті прослуховуючі спецзасоби. Хто їх встановив – невідомо, втім інцидент пов’язують із директором НАБУ Артемом Ситником.

Так, прослушку в кабінеті Стрижевської знайшли у суботу, 17 серпня. На місце відразу викликали слідчо-оперативну групу СБУ, яка зафіксувала цей факт, інформує речниця генпрокурора Лариса Сарган.

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Ми пов’язуємо це із тим, що саме цей заступник – Анжела Стрижевська – є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол по Артему Ситнику,

– наголосила Сарган.

Що відомо про адмінпротокол щодо Ситника? Справа пов’язана з корупцією, адмінпротокол на директора НАБУ Артема Ситника склали через порушення ним обмежень при одержанні подарунків, а саме – відпочинку на одній із мисливських баз у Рівненській області.

Засідання, на якому розглядатимуть справу, відбудеться 20 серпня о 9:00.

Сарган наголошує: для санкціонованого прослуховування кабінету одного з керівників ГПУ (ким є Стрижевська) необхідний дозвіл або від заступника генпрокурора, або від самого генерального прокурора. У цьому випадку мав би бути дозвіл від керівника САП – заступника Генпрокурора.

Жоден із заступників ГПУ, генпрокурор чи керівник САП таку прослушку не санкціонували,

– додає речниця Луценка.

Через знайдену в кабінеті Стрижевської прослушку СБУ зареєструвало кримінальне провадження.

Хто така Анжела Стрижевська? Заступниця генпрокурора Юрія Луценка. Обіймає цю посаду від липня 2016 року.



До цього, з 2011 по 2016 роки була науковим консультантом у Верховному Суді України. Раніше працювала також суддею у Печерському райсуді Києва та в Апеляційному суді столиці.



Саме своїй заступниці Стрижевській Луценко передав справу майданівця Бубенчика, якого підозрюють у вбивстві "беркутівця", попередньо вивівши її з-під контролю Управління спецрозслідувань ГПУ.