Наш генпрокурор має бурхливу фантазію, – Ситник розповів, як ставиться до Луценка

Ходять чутки, що Юрій Луценко недолюблює Артема Ситника. Сам керівник НАБУ наголошує – те, що генпрокурор має бурхливу фантазію – дійсно факт, який також знають у всьому світі.

Таку думку висловив Артем Ситник під час інтерв'ю виданню "Новое время".

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"На жаль, ми бачили, що було багато заяв Луценка, які були неправдивими. До того ж, сам Луценко потім їх спростовував. Наприклад, про якийсь міфічний список посла США. Звісно, позитивного іміджу України на міжнародній арені це точно не додавало", – відповів керівник НАБУ.

Я сподіваюся, що Україна більше ніколи не наступить на ті ж граблі, коли головним правоохоронцем держави — генеральним прокурором — став політик без юридичної освіти,

– прокоментував Ситник.

Журналістка наголосила, що Луценко зустрічався із Рудольфом Джуліані, адвокатом Дональда Трампа, і відкрито заявляв, що Ситник намагався втрутитися у вибори США на боці одного з кандидатів.

На питання, чи зіпсувалися після цих зустрічей Луценка ваші відносини з американськими партнерами, керівник НАБУ відповів, що від першого дня створення НАБУ вони відчували і зараз відчувають підтримку західних партнерів.

"Я вже багато разів упродовж цих років казав про те, що це [підтримка Заходу] дійсно було визначальним фактором для збереження інституції в найскладніші моменти. А те, що наш генпрокурор має бурхливу фантазію, це дійсно факт, який також знають у всьому світі", – підсумував Ситник.

Більше про те, скільки справ провалив генпрокурор Луценко і хто буде його наступником – читайте у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про звільнення Луценка з посади генпрокурора?Зеленський запропонував Луценку піти у відставку ще в день інавгурації. Генпрокурор заявив, що за посаду не тримається, але з ГПУ не піде. 11 червня президент вніс постанову про звільнення, яку нардепи не підтримали.



Після оприлюднення результатів парламентських виборів Володимир Зеленський сказав, що має намір призначити нового генпрокурора та натякнув, що ним точно не буде Юрій Луценко.



Згідно із законом, Верховна Рада призначає генпрокурора за поданням Президента України. Якщо прокурор не виконує свої обов'язки належним чином, парламент може виказати недовіру та звільнити його з посади.

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