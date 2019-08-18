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      Наш генпрокурор имеет бурную фантазию, – Сытник рассказал, как относится к Луценко

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      Сытник рассказал, как относится к Луценко
      Сытник рассказал, как относится к Луценко / http://ukrreporter.com.ua

      Ходят слухи, что Юрий Луценко недолюбливает Артема Сытника. Сам руководитель НАБУ подчеркивает – то, что генпрокурор имеет бурную фантазию – действительно факт, который знают во всем мире.

      Такое мнение высказал Артем Сытник во время интервью изданию "Новое время".

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      "К сожалению, мы видели, что было много заявлений Луценко, которые были ложными. К тому же, сам Луценко потом их опровергал. Например, о каком-то мифическом списке посла США. Конечно, положительній имидж Украине на международной арене это точно не добавляло", – ответил руководитель НАБУ.

      Я надеюсь, что Украина больше никогда не наступит на те же грабли, когда главным стражем государства — генеральным прокурором — стал политик без юридического образования,
      – прокомментировал Сытник.

      Журналистка подчеркнула, что Луценко встречался с Рудольфом Джулиани, адвокатом Дональда Трампа, и открыто заявлял, что Сытник пытался вмешаться в выборы США на стороне одного из кандидатов.

      На вопрос, испортились ли после этих встреч Луценко ваши отношения с американскими партнерами, руководитель НАБУ ответил, что с первого дня создания НАБУ они чувствовали и сейчас чувствуют поддержку западных партнеров.

      "Я уже много раз на протяжении этих лет говорил о том, что это [поддержка Запада] действительно было определяющим фактором для сохранения института в самые сложные моменты. А то, что наш генпрокурор имеет бурную фантазию, это действительно факт, который знают во всем мире", – подытожил Сытник.

      Больше о том, сколько дел провалил генпрокурор Луценко и кто будет его преемником – читайте в материале 24 канала.

      Что известно об увольнении Луценко с должности генпрокурора? Зеленский предложил Луценко уйти в отставку еще в день инаугурации. Генпрокурор заявил, что за должность не держится, но из ГПУ не уйдет. 11 июня президент внес постановление об увольнении, которое нардепы не поддержали.

      После обнародования результатов парламентских выборов Владимир Зеленский сказал, что намерен назначить нового генпрокурора, и намекнул, что им точно не будет Юрий Луценко.

      Согласно закону, Верховная Рада назначает генпрокурора по представлению Президента Украины. Если прокурор не выполняет свои обязанности должным образом, парламент может выразить недоверие и уволить его с должности.

      Какие ошибки сделал Луценко на посту генпрокурора: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко Новости США ГПУ НАБУ Артем Сытник
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 августа
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