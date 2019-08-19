В кабинете заместителя Луценко Стрижевской нашли прослушку: что известно – фото
Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская обнаружила в своем кабинете прослушивающие спецсредства. Кто их установил – неизвестно, впрочем инцидент связывают с директором НАБУ Артемом Сытником.
Прослушку в кабинете Стрижевской нашли в субботу, 17 августа. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу СБУ, которая зафиксировала этот факт, информирует пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
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Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель – Анжела Стрижевская – является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по Артему Сытнику,
– отметила Сарган.
Что известно про админпротокол по Сытнику?
Дело связано с коррупцией, админпротокол на директора НАБУ Артема Сытника составили за нарушение им ограничений при получении подарков, а именно – отдыха на одной из охотничьих баз в Ровненской области.
Заседание, на котором будет рассматриваться дело, состоится 20 августа в 9:00.
Сарган отмечает: для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ (кем и является Стрижевская) необходимо разрешение или от заместителя генпрокурора, или от самого генерального прокурора. В этом случае должно быть разрешение от руководителя САП – заместителя Генпрокурора.
Ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую прослушку не санкционировали,
– добавляет пресс-секретарь Луценко.
Из-за найденной в кабинете Стрижевской прослушки СБУ зарегистрировало уголовное производство.
Кто такая Анжела Стрижевская?
Заместитель генпрокурора Юрия Луценко. Занимает эту должность с июля 2016 года.
До этого, с 2011 по 2016 годы была научным консультантом в Верховном Суде Украины. Ранее работала также судьей в Печерском райсуде Киева и в Апелляционном суде столицы.
Именно своему заместителю Стрижевскую Луценко передал дело майдановца Бубенчика, которого подозревают в убийстве "беркутовца", предварительно выведя его из-под контроля Управления спецрасследований ГПУ.