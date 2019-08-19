В кабинете заместителя Луценко Стрижевской нашли прослушку: что известно – фото

Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская обнаружила в своем кабинете прослушивающие спецсредства. Кто их установил – неизвестно, впрочем инцидент связывают с директором НАБУ Артемом Сытником.

Прослушку в кабинете Стрижевской нашли в субботу, 17 августа. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу СБУ, которая зафиксировала этот факт, информирует пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель – Анжела Стрижевская – является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по Артему Сытнику,

– отметила Сарган.

Что известно про админпротокол по Сытнику?

Дело связано с коррупцией, админпротокол на директора НАБУ Артема Сытника составили за нарушение им ограничений при получении подарков, а именно – отдыха на одной из охотничьих баз в Ровненской области.

Заседание, на котором будет рассматриваться дело, состоится 20 августа в 9:00.

Сарган отмечает: для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ (кем и является Стрижевская) необходимо разрешение или от заместителя генпрокурора, или от самого генерального прокурора. В этом случае должно быть разрешение от руководителя САП – заместителя Генпрокурора.

Ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую ​​прослушку не санкционировали,

– добавляет пресс-секретарь Луценко.

Из-за найденной в кабинете Стрижевской прослушки СБУ зарегистрировало уголовное производство.

Кто такая Анжела Стрижевская?

Заместитель генпрокурора Юрия Луценко. Занимает эту должность с июля 2016 года.



До этого, с 2011 по 2016 годы была научным консультантом в Верховном Суде Украины. Ранее работала также судьей в Печерском райсуде Киева и в Апелляционном суде столицы.



Именно своему заместителю Стрижевскую Луценко передал дело майдановца Бубенчика, которого подозревают в убийстве "беркутовца", предварительно выведя его из-под контроля Управления спецрасследований ГПУ.