НАБУ не занимается несанкционированной прослушкой, – Сытник о находке в кабинете Стрижевской

Директор НАБУ Артем Сытник, которого в Генпрокуратуре уже успели связать с найденной в кабинете заместителя Луценко прослушкой, прокомментировал инцидент. Правда, сделал он это неохотно.

Так, прослушку в кабинете заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской нашли 18 августа. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу СБУ, которая зафиксировала инцидент. Выдать разрешение на размещение спецаппаратуры в кабинете чиновницы могли либо сам генпрокурор, либо руководитель САП. Однако они этого не делали. Тень упала на директора НАБУ Сытника. Дело в том, что Анжела Стрижевская является руководителем прокурора, рассматривает админпротокол, составленный на Сытника.

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В комментарии журналистам директор НАБУ отреагировал на ситуацию, впрочем, немногословно, передает УНИАН.

Сначала он сказал: "Слухов не комментирую".

НАБУ не занимается несанкционированным прослушиванием. Все, что мы прослушиваем, – это делается с санкции суда,

– добавил он позже.

Что известно об админпротоколе в отношении Сытника?Дело связано с коррупцией. Админпротокол на директора НАБУ Артема Сытника составили за нарушение им ограничений при получении подарков, а именно – отдых на одной из охотничьих баз в Ровненской области.

Кто такая Анжела Стрижевская?

Заместитель генпрокурора Юрия Луценко, человек из его близкого окружения. Занимает должность в ГПУ с июля 2016 года.

До этого, с 2011 по 2016 годы, была научным консультантом в Верховном Суде Украины. Ранее работала судьей в Печерском райсуде Киева и Апелляционном суде столицы.

Именно своему заместителю Стрижевской Луценко передал дело майдановца Бубенчика, которого подозревают в убийстве "беркутовца", предварительно выведя его из-под контроля Управления спецрасследований ГПУ.

Кроме того, в НАБУ предполагают, что задержанный недавно заместитель главы МинВОТ Юрий Грымчак для принятия необходимого для себя судебного решения должен был обратиться к заместителю генпрокурора, чтобы она повлияла на главу гражданского кассационного суда. Вероятно, речь идет именно об Анжеле Стрижевской, поскольку больше женщин-заместителей в команде Луценко нет.