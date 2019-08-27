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      НАБУ начало уголовное производство против Гладковского

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      Олег Гладковский
      Олег Гладковский / ЛІГА.net

      У бывшего первого заместителя главы СНБО Олега Гладковского нашли 4,5 миллиона гривен, которые он "забыл" приложить к декларации. Чиновник является одним из фигурантов дела о хищениях в "Укроборонпроме".

      О начале досудебного расследования в отношении Гладковского сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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      Предварительно инцидент можно квалифицировать как декларирование ложной информации об имуществе. Виновным в этом преступлении грозит до 2 лет заключения, штраф или лишение права заниматься определенной деятельностью.

      Ранее НАЗК выявило у Гладковского незадекларированные 1,3 миллиона гривен. В декларации за 2015 год Гладковский не указал, что владеет акциями компании RI-SYSTEM LIMITED. Также он не записал в декларацию акции ООО "Киевбиоэнерго", принадлежащих его сыну Игорю.

      Что известно о хищениях в "Укроборонпроме"?
      • В начале войны группа людей вступила в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивали цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продавали на его заводы.

      • В группу входили: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.

      • Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". Группа заработала более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздала на взятки и откаты.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Инфографика Коррупционные схемы в Укроборонпроме е-декларирование НАБУ
      Источник: 24 канал
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