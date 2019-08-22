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      Суд зняв арешт з комп’ютерів з доказами у справі "Роттердам+"

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      Справа "Роттердам+": суд зняв арешт з комп’ютерів з доказами
      Справа "Роттердам+": суд зняв арешт з комп’ютерів з доказами / Gpe-italy.it/ru (ілюстративне фото)

      Київський апеляційний суд 21 серпня скасував арешт комп’ютерів, на яких були знайдені листування-докази щодо фігурантів схеми "Роттердам +". За даними прокурорів, фігуранти справи планували включити до формули "Роттердам +" витрати, яких і не планувалося здійснювати, щоб збільшити ціну на електроенергію.

      Скасувавши арешт, суд фактично забрав у Національного антикорупційного бюро речовий доказ, заявив юрист громадської організації "Центр протидії корупції" Андрій Савін. Бо на практиці фігуранти справи, повернувши собі комп’ютери, зможуть їх почистити та знищити невигідну їм інформацію.

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      Натомість, коли справу скерують до суду для розгляду по суті, постане питання дослідження автентичних носіїв інформації, але їх вже швидше за все не буде, додав Савін.

      Що це за комп'ютери?

      Ще у 2017 році під час розслідування справи "Роттердам+" детективи НАБУ провели обшуки в Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Там вилучили 5 комп’ютерів. На цих комп’ютерах знайшли листування між фігурантами схеми "Роттердам+". Щоб зберегти ці речові докази, за клопотанням НАБУ, Солом‘янський суд Києва наклав на них арешт.

      Тоді прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко заявив у суді, що в листах мовилося про те, що фігуранти справи планували включити до формули "Роттердам +" витрати, яких і не планувалося здійснювати, щоб збільшити ціну на електроенергію.

      Раніше схожа ситуація була вже у двох справах НАБУ та САП, нагадали в "Центрі протидії корупції". Це справи з відеокамерами у справі "рюкзаків Авакова" та флешками у справі мера Одеси Геннадія Труханова, які намагалися знищити. Головні фігуранти схем зрештою вийшли сухими з води, у тому числі через недопустимість доказів без оригінальних носіїв.

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      Що відомо про формулу "Роттердам+"?

      За даними слідства, у 2015 році певні люди із групи приватних теплогенеруючих компаній почали тиснути на керівництво НКРЕКП. Вимагали, щоб вона включило до тарифу на електроенергію витрати, яких насправді не було: гроші на доставку вугілля в Україну з портів Європи.

      Тож у березні 2016 року НКРЕКП запровадила формулу "Роттердам+", у якій ці видатки були прописані. Внаслідок цього зросла вартість всієї електроенергії на ринку. Здорожчали і товари, виробництво яких пов'язане з електрикою.

      На думку слідства, за 2 роки формула закупівлі вугілля обібрала українців на 18,87 мільярда гривень. Із цієї суми 14,3 мільярда отримали приватні компанії, які й ініціювали запровадження формули "Роттердам+". Формула могла збагатити олігарха Ріната Ахметова (саме його компанії розподіляють половину електроенергії в Україні), його поплічників та, можливо, п’ятого президента Петра Порошенка.

      Лише зараз у НАБУ заявили, що схема корупційна. Правоохоронці вже оголосили підозри фігурантам оборудки.

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      Кого підозрюють у справі "Роттердам+"?

      • екс-голову НКРЕКП Дмитра Вовка,
      • екс-члена НКРЕКП Володимира Євдокімова,
      • начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського,
      • заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП Тараса Ревенка,
      • радника директора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового,
      • генерального директора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха.

      Зауважимо, що формула "Роттердам+" не працює в Україні з 1 липня 2019 року – після запровадження нового ринку електроенергії. Тепер ціну на теплову електроенергію встановлює не регулятор, а сам ринок – тобто, співвідношення попиту й пропозиції.

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      Теги: Новини політики Роттердам+ Розслідування Корупція Новини України Арешт Судді Електроенергія Енергетика Вугільна промисловість НАБУ САП
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