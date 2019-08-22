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      Суд снял арест с компьютеров с доказательствами по делу "Роттердам+"

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      Дело "Роттердам+": суд снял арест с компьютеров с доказательствами
      Дело "Роттердам+": суд снял арест с компьютеров с доказательствами / Gpe-italy.it/ru (иллюстративное фото)

      Киевский апелляционный суд 21 августа отменил арест компьютеров, на которых были найдены переписка-доказательства фигурантов схемы " Роттердам+". По данным прокуроров, фигуранты дела планировали включить в формулу "Роттердам+" расходы, которые и не планировалось осуществлять, чтобы увеличить цену на электроэнергию.

      Отменив арест, суд фактически отнял у Национального антикоррупционного бюро вещественное доказательство, заявил юрист общественной организации "Центр противодействия корупции" Андрей Савин. Потому что на практике фигуранты дела, вернув себе компьютеры, смогут их почистить и уничтожить невыгодную им информацию.

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      Однако, когда дело направят в суд для рассмотрения по существу, встанет вопрос исследования аутентичных носителей информации, но их уже скорее всего не будет, добавил Савин.

      Что это за компьютеры?

      Еще в 2017 году во время расследования дела "Роттердам+" детективы НАБУ провели обыски в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Там изъяли 5 компьютеров. На этих компьютерах нашли переписку между фигурантами схемы "Роттердам+". Чтобы сохранить эти вещественные доказательства, по ходатайству НАБУ, Соломенский суд Киева наложил на них арест.

      Тогда прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко заявил в суде, что в письмах говорилось о том, что фигуранты дела планировали включить в формулу "Роттердам +" расходы, которые и не планировалось осуществлять, чтобы увеличить цену на электроэнергию.

      Ранее похожая ситуация была уже по двум делам НАБУ и САП, напомнили в "Центре противодействия коррупции". Это дела с видеокамерами по делу "рюкзаков Авакова" и флешками в деле мэра Одессы Геннадия Труханова, которые пытались уничтожить. Главные фигуранты схем в конечном итоге вышли сухими из воды, в том числе из-за недопустимости доказательств без оригинальных носителей.

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      Что известно о формуле "Роттердам+"?

      По данным следствия, в 2015 году определенные люди из группы частных теплогенерирующих компаний начали давить на руководство НКРЕКП. Требовали, чтобы она включила в тариф на электроэнергию расходы, которых на самом деле не было: деньги на доставку угля в Украину из портов Европы.

      Поэтому в марте 2016 года НКРЕКП ввела формулу "Роттердам+", в которой эти расходы были прописаны. Вследствие этого выросла стоимость всей электроэнергии на рынке. Подорожали и товары, производство которых связано с электричеством.

      По мнению следствия, за 2 года формула закупки угля обобрала украинцев на 18,87 миллиарда гривен. Из этой суммы 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам+". Формула могла обогатить олигарха Рината Ахметова (именно его компании распределяют половину электроэнергии в Украине), его приспешников и, возможно, пятого президента Петра Порошенко.

      Только сейчас в НАБУ заявили, что схема коррупционная. Правоохранители уже объявили подозрения фигурантам сделки.

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      Кого подозревают в деле "Роттердам+"?

      • экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка,
      • экс-члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова,
      • начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского,
      • заместителя начальника управления энергорынка НКРЕКП Тараса Ревенко,
      • советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лесного,
      • генерального директора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха.

      Заметим, что формула "Роттердам+" не работает в Украине с 1 июля 2019 года – после введения нового рынка электроэнергии. Теперь цену на тепловую электроэнергию устанавливает не регулятор, а сам рынок – то есть, соотношение спроса и предложения.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования НАБУ Роттердам+ Судьи Коррупция САП Угольная промышленность Энергетика Электроэнергия Арест
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