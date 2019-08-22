Суд снял арест с компьютеров с доказательствами по делу "Роттердам+"

Киевский апелляционный суд 21 августа отменил арест компьютеров, на которых были найдены переписка-доказательства фигурантов схемы " Роттердам+". По данным прокуроров, фигуранты дела планировали включить в формулу "Роттердам+" расходы, которые и не планировалось осуществлять, чтобы увеличить цену на электроэнергию.

Отменив арест, суд фактически отнял у Национального антикоррупционного бюро вещественное доказательство, заявил юрист общественной организации "Центр противодействия корупции" Андрей Савин. Потому что на практике фигуранты дела, вернув себе компьютеры, смогут их почистить и уничтожить невыгодную им информацию.

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Однако, когда дело направят в суд для рассмотрения по существу, встанет вопрос исследования аутентичных носителей информации, но их уже скорее всего не будет, добавил Савин.

Что это за компьютеры?

Еще в 2017 году во время расследования дела "Роттердам+" детективы НАБУ провели обыски в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Там изъяли 5 компьютеров. На этих компьютерах нашли переписку между фигурантами схемы "Роттердам+". Чтобы сохранить эти вещественные доказательства, по ходатайству НАБУ, Соломенский суд Киева наложил на них арест.

Тогда прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко заявил в суде, что в письмах говорилось о том, что фигуранты дела планировали включить в формулу "Роттердам +" расходы, которые и не планировалось осуществлять, чтобы увеличить цену на электроэнергию.

Ранее похожая ситуация была уже по двум делам НАБУ и САП, напомнили в "Центре противодействия коррупции". Это дела с видеокамерами по делу "рюкзаков Авакова" и флешками в деле мэра Одессы Геннадия Труханова, которые пытались уничтожить. Главные фигуранты схем в конечном итоге вышли сухими из воды, в том числе из-за недопустимости доказательств без оригинальных носителей.

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Что известно о формуле "Роттердам+"?

По данным следствия, в 2015 году определенные люди из группы частных теплогенерирующих компаний начали давить на руководство НКРЕКП. Требовали, чтобы она включила в тариф на электроэнергию расходы, которых на самом деле не было: деньги на доставку угля в Украину из портов Европы.

Поэтому в марте 2016 года НКРЕКП ввела формулу "Роттердам+", в которой эти расходы были прописаны. Вследствие этого выросла стоимость всей электроэнергии на рынке. Подорожали и товары, производство которых связано с электричеством.

По мнению следствия, за 2 года формула закупки угля обобрала украинцев на 18,87 миллиарда гривен. Из этой суммы 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам+". Формула могла обогатить олигарха Рината Ахметова (именно его компании распределяют половину электроэнергии в Украине), его приспешников и, возможно, пятого президента Петра Порошенко.

Только сейчас в НАБУ заявили, что схема коррупционная. Правоохранители уже объявили подозрения фигурантам сделки.

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Кого подозревают в деле "Роттердам+"?

экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка,

экс-члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова,

начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского,

заместителя начальника управления энергорынка НКРЕКП Тараса Ревенко,

советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лесного,

генерального директора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха.

Заметим, что формула "Роттердам+" не работает в Украине с 1 июля 2019 года – после введения нового рынка электроэнергии. Теперь цену на тепловую электроэнергию устанавливает не регулятор, а сам рынок – то есть, соотношение спроса и предложения.