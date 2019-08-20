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      Дело "Роттердам +": Дмитрия Вовка объявили в международный розыск

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      Вовка разыскивать Interpol
      Вовка разыскивать Interpol / Иллюстративное фото

      Бывшего руководителя НКРЭКУ и фигуранта расследования дела "Роттердам +" Дмитрия Вовка объявили в международный розыск. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура

      Подозреваемый Вовк находится за пределами Украины и не является на вызов следователей. Поэтому его объявили в международный розыск, сообщили в САП.

       Смотрите также: Какое мнение у украинского населения о "Роттердам +": объяснение политолога

      Перед заявлением САП этот же день, 20 августа, суд отказал прокуратуре в ходатайстве заочно выбрать Дмитрию Вовку меру пресечения в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

      Известно, что Дмитрий Вовк в апреле 2019 года вылетел в Бельгию и с тех пор в Украину не возвращался. Адвокат Вовка объяснил это тем, что подзащитный находится на обучении в Гарварде. А сам Волк еще ранее заявлял, что в Украину не поедет, потому что не верит в справедливость судебной системы.

      В чем подозревают Вовка?
      Дмитрий Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 года по 30 мая 2018 года. В 2016 году Комиссия утвердила новую формулу определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. В формуле, в частности, учитывается цена на уголь и стоимость его доставки из портов Европы в Украину. Это привело к удорожанию электроэнергии на внутреннем оптовом и розничном рынках. НАБУ считает, что из-за этого государство понесло ущерб в размере около 19 млрд гривен.

      Вовк
      Дмитрия Вовка объявили в международный розыск, – САП

      8 августа НАБУ объявило о подозрении шести лицам по делу "Роттердам +". Впрочем, топ-менеджера ДТЭК Бориса Лесного уже выпустили после внесения 10 миллионов гривен залога, а другом фигуранту, также из ДТЭК, суд назначил залог в 9,5 миллиона гривен.

      Кого подозревают в деле и что происходит с фигурантами сейчас - читайте в материале 24 канала.

      Заметим, формула "Роттердам +" не работает в Украине с введением нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. С тех пор цены на тепловую электроэнергию устанавливает не регулятор, а сам рынок – то есть, соотношение спроса и предложения.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Деньги Энергетика САП Роттердам+
      Источник: 24 канал
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