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      Справа "Роттердам+": Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук

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      Вовка розшукуватиме Interpol
      Вовка розшукуватиме Interpol / Ілюстративне фото

      Колишнього керівника НКРЕКП та фігуранта розслідування справи "Роттердам+" Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура

      Підозрюваний Вовк перебуває за межами України і не з'являється на виклик слідчих. Тому його оголосили в міжнародний розшук, повідомили у САП.

      Дивіться також: Яка думка в українського населення щодо "Роттердам +": пояснення політолога

      Перед заявою САП цього ж дня, 20 серпня, суд відмовив прокуратурі у клопотанні заочно обрати Дмитру Вовку запобіжний захід у формі утримання під вартою без права вийти під заставу.

      Відомо, що Дмитро Вовк у квітні 2019 року вилетів до Бельгії і відтоді до України не повертався. Адвокат Вовка пояснив це тим, що підзахисний перебуває на навчанні у Гарварді. А сам Вовк ще раніше заявляв, що до України не поїде, бо не вірить у справедливість судової системи. 

      У чому підозрюють Вовка? Дмитро Вовк очолював НКРЕКП з 30 грудня 2014 року по 30 травня 2018 року. У 2016 Комісія затвердила нову формулу визначення гуртової ринкової ціни на електроенергію. У формулі, зокрема, враховується ціна на вугілля та вартість його доставки із портів Європи до України. Це призвело до здорожчання електроенергії на внутрішньому гуртовому та роздрібному ринках. НАБУ вважає, що через це держава зазнала збитків на майже 19 мільярдів гривень.

      Вовк
      Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук, – САП

      8 серпня НАБУ оголосило про підозру шістьом особам у справі "Роттердам+". Утім, топ-менеджера ДТЕК Бориса Лісового вже випустили після внесення 10 мільйонів гривень застави, а ще іншому фігуранту, також із ДТЕК, суд призначив заставу в 9,5 мільйона гривень.

      Кого підозрюють у справі та що відбувається з фігурантами зараз – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Зауважимо, формула "Роттердам+" не працює в Україні після запровадження нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року. Відтоді ціну на теплову електроенергію встановлює не регулятор, а сам ринок – тобто, співвідношення попиту й пропозиції.

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      Теги: Новини України Гроші Енергетика Роттердам+ САП
      Джерело: 24 канал
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