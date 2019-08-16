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      Справа "Роттердам+": гендиректора "ДТЕК Мережі" випускають під заставу у 9,5 мільйона гривень

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      Іван Гелюх.– гендиректор "ДТЕК Мережі"
      Іван Гелюх.– гендиректор "ДТЕК Мережі" / dtek.com

      Суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "Роттердам+". Під заставу у 9,5 мільйона гривень та особисті зобов'язання на свободу може вийти генеральний директор "ДТЕК Мережі" Іван Гелюх.

      Про це 16 серпня повідомила прес-секретарка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, пише "Інтерфакс".

      Читайте також: Скандальна схема "Роттердам+": скільки втратили українці та чи можна було цьому запобігти

      Кого підозрюють у справі "Роттердам+"

      – екс-голову НКРЕКП Дмитра Вовка,
      – екс-члена       НКРЕКП Володимира Євдокімова,
      – начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського,
      –       заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП Тараса Ревенка,
      радника директора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового,
      – генерального директора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха.

      8 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ повідомили про підозру (у "зловживанні службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб усупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки") цим шістьом особам.

      12 серпня, суд дозволив вийти під заставу у 1,92 мільйона гривень Тарасу Ревенку, 9 серпня – Володимиру Євдокімову (застава у 1,9 мільйона гривень). А за Бориса Лісового вже навіть внесено визначену судом заставу – 10 мільйонів гривень.

      Що таке "Роттердам+"?Мовиться про запроваджену з 2016 року формулу формування ціни на вугілля. ЇЇ запровадили, бо майже всі шахти Донбасу з антрацитовим вугіллям (на якому і працюють більшість ТЕС України) опинилися на непідконтрольній Україні території. І щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, вирішили купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах. Відповідно, у формулі "Роттердам+" закладено вартість транспортування вугілля до і з нідерландських портів.

      Злочин із "Роттердам+"

      За даними слідства, певні люди із групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу на електроенергію видатки, яких насправді не було: витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи.

      У березні 2016 року НКРЕКП запровадила "Роттердам+", у якій ці видатки прописані. Як наслідок – зросла вартість всієї електроенергії на ринку, ще ж і надто – зросла вартість і товарів, виробництво яких з електрикою пов'язане.

      Слідство вважає, що споживачам електроенергії протягом 2016 та 2017 років завдано збитків на 18,87 мільярда гривень, із яких 14,3 мільярда отримали приватні компанії, які й ініціювали запровадження формули "Роттердам+".

      Усі новини про хід розслідування та фігурантів справи щодо "Роттердам+" – читайте у матеріалах 24 каналу.

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      Теги: Новини України НАБУ Роттердам+ Електроенергія Вугільна промисловість САП Судді
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