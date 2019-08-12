Справа "Роттердам+": одного з фігурантів відпустили під заставу

Суд відпустив під заставу у 1,92 мільйона гривень заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП Тараса Ревенка. НАБУ і САП підозрюють його у причетності до нанесення 18,83 мільярдів гривень збитків від формули "Роттердам+".

Таке рішення щодо Ревенка ухвалила слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва Ада Педенко 12 серпня за результатами розгляду клопотання, пише "Слово і Діло".

Важливо: Чи можна притягнути до відповідальності Порошенка по справі "Роттердам+"?

Окрім застави, суд зобов'язав Ревенка здати закордонний паспорт.

Тарас Ревенко є заступником начальника управління енергоринку та начальником відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відзначимо, НАБУ і САП просили суд взяти чиновника під варту з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень.

Прокурор САП Віталій Пономаренко повідомив, що Ревенко разом з іншими чиновниками НКРЕКП були причетними до впровадження формули "Роттердам+".

Що таке "Роттердам+"?Це запроваджена з 2016 року методика формування ціни на вугілля при виробництві електроенергії теплових електростанцій в Україні. Методику вели через втрату Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну. Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинились на непідконтрольній території.



Тож, щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, вирішили купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах. Туди доставляють вугілля з Африки та Америки. Проте щомісяця формула збирає надлишковий мільярд гривень. Так, реальна переплата за перші 2,5 роки дії формули "Роттердам+" склала майже 35 мільярдів гривень.

У цій справі підозрюють екс-голову НКРЕКП Дмитра Вовка, екс-члена Нацкомісії Володимира Євдокімова, начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського і представників групи компаній ДТЕК Івана Гелюха та Богдана Лісового.

Обґрунтованість підозри Ревенку підтверджує низка документів Нацкомісії, де стоять його підписи та листування, які виявили на жорстких дисках, вилучених в Ревенка, Вовка, Бутовського, Гелюха та Лісового.

Кого вже затримали у справі "Роттердам+"? 8 серпня НАБУ затримало одного з фігурантів, члена регулятора енергетики НКРЕКП на момент прийняття рішення по "Роттердам+" Володимира Євдокімова. Вже 9 серпня Солом'янський суд відправив його за ґрати з можливістю внесення застави в розмірі 1,9 мільйона гривень.



Також НАБУ 8 серпня повідомило про підозру 6 особам, причетним до запровадження формули "Роттердам+".



Водночас, екс-глава регулятора, колишній співробітник Roshen Дмитро Вовк ще понад рік тому виїхав з України.

Коротко про справу НАБУ щодо формули "Роттердам+"

НАБУ вже виконувало слідчі дії у справі "Роттердам+" – зокрема, обшукувало офіси інвестиційної групи ICU. Адже саме ця фірма придбала євробонди ДТЕК, які зросли у ціні на 60% якраз після ухвалення НКРЕКП формули "Роттердам+" (порядку формування прогнозної гуртової ринкової ціни електроенергії).

У НАБУ вважають, що ця схема "дозволила невстановленим особам, в інтересах яких діяла НКРЕКП, отримати надприбутки". У ICU ж спростовують звинувачення: мовляв, усі операції були ринковими і здійснювалися у повній відповідності до чинного законодавства.

Раніше співвласником і головою ради директорів ICU була Валерія Гонтарєва (саме її за пропозицією п'ятого президента Петра Порошенка парламент у червні 2014 року затвердив на посаді голови Національного банку). А ще саме в ICU працював Дмитро Вовк, який згодом очолив НКРЕКП. Тому НАБУ підозрює членів НКРЕКП у змові, вчиненій при затвердженні формули "Роттердам+".