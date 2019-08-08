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      Фігурант справи "Роттердам+" Вовк відреагував на звинувачення НАБУ

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      Фігурант справи "Роттердам+" Дмитро Вовк відреагував на звинувачення НАБУ
      Фігурант справи "Роттердам+" Дмитро Вовк відреагував на звинувачення НАБУ / ZIK

      Екс-голова комісії з регулювання ринку енергетики Дмитро Вовк, якому НАБУ висунуло підозру, називає справу "Роттердам+" політичним переслідуванням.

      Мовляв, на нього та його колег антикорупційні органи здійснюють тиск з грубим порушенням законодавства.

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      Також Дмитро Вовк суспільний резонанс навколо корупційної схеми назвав мильною бульбашкою та додав, що розраховує на свою перемогу в суді.

      Зазначимо, що у НАБУ вирішили, що скандальна формула обрахунку вартості вугілля "Роттердам+" — це таки корупційна схема, яка завдала збитків українцям на 19 мільярдів гривень.

      Тому Бюро повідомило про підозри шістьом причетним до організації злочинної оборудки. Двоє з них співробітників компанії ДТЕК, нинішні та колишні працівники комісії з регулювання ринку енергетики, в тому числі і екс- голова Дмитро Вовк. За даними журналіста Сергія Лещенка, Вовк –протеже п'ятого президента Петра Порошенка та нині перебуває за кордоном. 

      Як розвивається справа щодо формули "Роттердам+"?

      • НАБУ вже виконувало слідчі дії у справ "Роттердам+" – зокрема, обшукувало офіси інвестиційної групи ICU. Адже саме ця фірма придбала євробонди ДТЕК, які зросли у ціні на 60% якраз після ухвалення НКРЕКП формули "Роттердам+" (порядку формування прогнозної гуртової ринкової ціни електроенергії).

      • У НАБУ вважають, що ця схема "дозволила невстановленим особам, в інтересах яких діяла НКРЕКП, отримати надприбутки". У ICU ж спростовують звинувачення: мовляв, усі операції були ринковими і здійснювалися у повній відповідності до чинного законодавства.

      • Раніше співвласником і головою ради директорів ICU була Валерія Гонтарєва (саме її за пропозицією п'ятого президента Петра Порошенка парламент у червні 2014 року затвердив на посаді голови Національного банку). А ще саме в ICU працював Дмитро Вовк, який згодом очолив НКРЕКП. Тому НАБУ підозрює членів НКРЕКП у змові, вчиненій при затвердженні формули "Роттердам+".

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      Теги: Новини України Корупція Розслідування Новини політики НАБУ Електроенергія
      Джерело: 24 канал
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