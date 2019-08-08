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      Справи "Роттердам+" та Гонтаревої – результат повернення Коломойського, – Фурса

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      Сергій Фурса
      Сергій Фурса / Фото із відкритих джерел

      Справа щодо колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої активізувалася на зовсім пустому місці. Це, як і справа скандальної схеми "Роттердам+" – результат повернення Ігоря Коломойського до України. І жодним чином не наслідок старань НАБУ, САП чи особливо ГПУ.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив економічний експерт Сергій Фурса.

      Читайте також: НАБУ затримало топ-чиновника у справі "Роттердам+"

      Що відомо про допит Гонтаревої в ГПУ? Генпрокуратура хоче допитати екс-очільницю Нацбанку у справах про привласнення і розтрату майна та про сприяння учасникам злочинних організацій. Гонтарева, яка зараз проживає у Великобританії, має час, щоб прибути на допит в Україну. Його призначили на 13:30 12 серпня.

      Ймовірно, допит призначений у справі щодо легалізації угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Підозри у цій справі, окрім Гонтаревої, прокуратура оголосила екс-главі АП Борису Ложкіну та його заступнику Олексію Філатову. Збитки, спричинені злочинною організацією, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 14 мільярдів гривень.

      "Ніхто не сперечається, що "Роттердам+" не завозили з Роттердаму. Це завжди надавало перевагу пану Ахметову, "Центренерго" та іншим", – зазначив Фурса.

      Але та справа, так як вона звучить, дуже ні про що. Якщо вони не доведуть, що хтось з ДТЕК прийшов і приніс гроші комусь з НКРЕКП, це ні про що. Тому що нічого нового тут немає,
      – пояснив експерт.

      Й додав, що справа видається йому дуже сумнівною. Якщо буде чесний суд, то вона не має перспектив. "Я не бачу жодних доказів. Так, всі розуміють, що напевно Дмитро Вовк був призначений для того, щоб допомогти ДТЕК. Можливо Але фактів немає, я їх не почув", – підсумував він.

      Що таке "Роттердам+"?

      Це запроваджена з 2016 року методика формування ціни на вугілля при виробництві електроенергії теплових електростанцій в Україні. Методику вели через втрату Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну. Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинились на непідконтрольній території.

      Тож, щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, вирішили купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах. Туди доставляють вугілля з Африки та Америки. Проте щомісяця формула збирає надлишковий мільярд гривень. Так, реальна переплата за перші 2,5 роки дії формули "Роттердам+" склала майже 35 мільярдів гривень.

      Коротко про справу НАБУ щодо формули "Роттердам+"

      НАБУ вже виконувало слідчі дії у справ "Роттердам+" – зокрема, обшукувало офіси інвестиційної групи ICU. Адже саме ця фірма придбала євробонди ДТЕК, які зросли у ціні на 60% якраз після ухвалення НКРЕКП формули "Роттердам+" (порядку формування прогнозної гуртової ринкової ціни електроенергії).

      У НАБУ вважають, що ця схема "дозволила невстановленим особам, в інтересах яких діяла НКРЕКП, отримати надприбутки". У ICU ж спростовують звинувачення: мовляв, усі операції були ринковими і здійснювалися у повній відповідності до чинного законодавства.

      Раніше співвласником і головою ради директорів ICU була Валерія Гонтарєва (саме її за пропозицією п'ятого президента Петра Порошенка парламент у червні 2014 року затвердив на посаді голови Національного банку). А ще саме в ICU працював Дмитро Вовк, який згодом очолив НКРЕКП. Тому НАБУ підозрює членів НКРЕКП у змові, вчиненій при затвердженні формули "Роттердам+".

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      Теги: Новини України Електроенергія Ігор Коломойський Рінат Ахметов Валерія Гонтарева
      Джерело: 24 канал
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