Дела "Роттердам+" и Гонтаревой – результат возвращения Коломойского, – Фурса

Дело по бывшей руководительнице НБУ Валерии Гонтаревой активизировалось на совсем пустом месте. Это, как и дело скандальной схемы "Роттердам+", – результат возвращения Игоря Коломойского в Украину. И никоим образом не следствие стараний НАБУ, САП или особенно ГПУ.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал экономический эксперт Сергей Фурса.

Читайте также: НАБУ задержало топ-чиновника по делу "Роттердам+"

Что известно о допросе Гонтаревой в ГПУ? Генпрокуратура хочет допросить экс-главу Нацбанка по делам о присвоении и растрате имущества и о содействии участникам преступных организаций. Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, имеет время, чтобы прибыть на допрос в Украину. Его назначили на 13:30 12 августа.



Вероятно, допрос назначен по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Подозрения в этом деле, кроме Гонтаревой, прокуратура объявила экс-главе АП Борису Ложкину и его заместителю Алексею Филатову. Убытки, вызванные преступной организацией, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 миллиардов гривен.

"Никто не спорит, что "Роттердам+" не завозили из Роттердама. Это всегда давало предпочтение господину Ахметову," Центрэнерго "и другим", – отметил он.

Но и дело, так как оно звучит, очень ни о чем. Если они не докажут, что кто-то из ДТЭК пришел и принес деньги кому-то из НКРЭКП, это ни о чем. Потому что ничего нового здесь нет,

– пояснил эксперт.

И добавил, что дело кажется ему очень сомнительным. Если будет честный суд, то оно не имеет перспектив. "Я не вижу никаких доказательств. Да, все понимают, что наверняка Дмитрий Вовк был назначен для того, чтобы помочь ДТЭК. Возможно. Но фактов нет, я их не услышал", – подытожил он.

Что такое "Роттердам+"?

Это введенная с 2016 года методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии тепловых электростанций в Украине. Методику вели из-за потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны. Почти все шахты с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС Украины, после оккупации Донбасса оказались на неподконтрольной территории.

Поэтому, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Туда доставляют уголь из Африки и Америки. Однако ежемесячно формула собирает избыточный миллиард гривен. Так, реальная переплата за первые 2,5 года действия формулы "Роттердам+" составила почти 35 миллиардов гривен.

Коротко о деле НАБУ по формуле " Роттердам+"

НАБУ уже выполняло следственные действия по делу "Роттердам+" – в частности, обыскивало офисы инвестиционной группы ICU. Ведь именно эта фирма приобрела евробонды ДТЭК, которые выросли в цене на 60% как раз после принятия НКРЭКП формулы "Роттердам+" (порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии).

В НАБУ считают, что эта схема "позволила неустановленным лицам, в интересах которых действовала НКРЭКП, получить сверхприбыли". В ICU же опровергают обвинения: мол, все сделки были рыночными и осуществлялись в полном соответствии с действующим законодательством.

Ранее совладельцем и председателем совета директоров ICU была Валерия Гонтарева (именно ее по предложению пятого президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на посту главы Национального банка). А еще именно в ICU работал Дмитрий Вовк, который впоследствии возглавил НКРЭКП. Поэтому НАБУ подозревает членов НКРЭКП в сговоре, содеянном при утверждении формулы "Роттердам+".