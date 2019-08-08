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      Фигурант дела "Роттердам+" Вовк отреагировал на обвинения НАБУ

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      Фигурант дела "Роттердам+" Дмитрий Вовк отреагировал на обвинения НАБУ
      Фигурант дела "Роттердам+" Дмитрий Вовк отреагировал на обвинения НАБУ / ZIK

      Экс-глава комиссии по регулированию рынка энергетики Дмитрий Вовк, которому НАБУ выдвинуло подозрение, называет дело "Роттердам+" политическим преследованием.

      Мол, на него и его коллег антикоррупционные органы осуществляют давление с грубым нарушением законодательства.

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      Также Дмитрий Вовк общественный резонанс вокруг коррупционной схемы назвал мыльным пузырем и добавил, что рассчитывает на свою победу в суде.

      Отметим, что в НАБУ решили, что скандальная формула расчета стоимости угля "Роттердам+" — это коррупционная схема, которая нанесла ущерб украинцам на 19 миллиардов гривен.

      Поэтому Бюро сообщило о подозрении шестерым причастным к организации преступной сделки. Двое из них сотрудники компании ДТЭК, нынешние и бывшие работники комиссии по регулированию рынка энергетики, в том числе и экс-глава Дмитрий Вовк. По данным журналиста Сергея Лещенко, Вовк – протеже пятого президента Петра Порошенко и сейчас находится за границей.

      Как развивается дело относительно формулы "Роттердам+"?

      * НАБУ уже выполняло следственные действия по делам "Роттердам+" – в частности, обыскивало офисы инвестиционной группы ICU. Ведь именно эта фирма приобрела евробонды ДТЭК, которые выросли в цене на 60% как раз после принятия НКРЕКП формулы "Роттердам+" (порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии).

      • В НАБУ считают, что эта схема "позволила неустановленным лицам, в интересах которых действовала НКРЕКП, получить сверхприбыль". В ICU же опровергают обвинения: мол, все сделки были рыночными и осуществлялись в полном соответствии с действующим законодательством.

      • Ранее совладельцем и председателем совета директоров ICU была Валерия Гонтарева (именно ее по предложению пятого президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на посту главы Национального банка). А еще именно в ICU работал Дмитрий Вовк, который впоследствии возглавил НКРЕКП. Поэтому НАБУ подозревает членов НКРЕКП в сговоре, содеянном при утверждении формулы "Роттердам+".

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      Теги: Новости политики Новости Украины НАБУ Расследования Коррупция Электроэнергия
      Источник: 24 канал
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