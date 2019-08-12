00:30
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 августа
      Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко
      Вєсті.UA
      19:59, 12 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Дело "Роттердам+": один из фигурантов отпустили под залог

      137 Читати новину українською
      Ревенко отпустили под залог в 1,92 миллиона гривен
      Ревенко отпустили под залог в 1,92 миллиона гривен / Фото из Facebook Oleh Novikov

      Суд отпустил под залог в 1,92 миллиона гривен заместителя начальника управления энергорынка НКРЕКП Тараса Ревенко. НАБУ и САП подозревают его в причастности к нанесению 18,83 миллиардов гривен убытков от формулы "Роттердам+".

      Такое решение в отношении Ревенко приняла следственная судья Соломенского районного суда города Киева Ада Педенко 12 августа по результатам рассмотрения ходатайства, пишет "Слово и Дело".

      Читайте также: Важно: Можно ли привлечь к ответственности Порошенко по делу "Роттердам+"?

      Кроме залога, суд обязал Ревенко сдать загранпаспорт.

      Тарас Ревенко является заместителем начальника управления энергорынка и начальником отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

      Отметим, НАБУ и САП просили суд принять чиновника под стражу с альтернативой залога в 5 миллионов гривен.

      Прокурор САП Виталий Пономаренко сообщил, что Ревенко вместе с другими чиновниками НКРЕКП были причастны к внедрению формулы "Роттердам+".

      Что такое "Роттердам+"?
      Это введенная с 2016 года методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии тепловых электростанций в Украине. Методику вели из-за потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны. Почти все шахты с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС Украины, после оккупации Донбасса оказались на неподконтрольной территории.

      Поэтому, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Туда доставляют уголь из Африки и Америки. Однако ежемесячно формула собирает избыточный миллиард гривен. Так, реальная переплата за первые 2,5 года действия формулы "Роттердам+" составила почти 35 миллиардов гривен.

      В этом деле подозревают экс-главу НКРЕКП Дмитрия Вовка, экс-члена Нацкомиссии Владимира Евдокимова, начальника управления энергорынка НКРЕКП Владимира Бутовского и представителей группы компаний ДТЭК Ивана Гелюха и Богдана Лисового.

      Обоснованность подозрения Ревенко подтверждает ряд документов Нацкомиссии, где стоят его подписи и переписки, которые обнаружили на жестких дисках, изъятых в Ревенко, Вовка, Бутовского, Гелюха и Лисового.

      Кого уже задержали по делу "Роттердам+"?
      8 августа НАБУ задержало одного из фигурантов, члена регулятора энергетики НКРЕКП на момент принятия решения по "Роттердам+" Владимира Евдокимова. Уже 9 августа Соломенский суд отправил его за решетку с возможностью внесения залога в размере 1,9 миллиона гривен.

      Также НАБУ 8 августа сообщило о подозрении 6 лицам, причастным к внедрению формулы "Роттердам+".

      В то же время экс-глава регулятора, бывший сотрудник Roshen Дмитрий Вовк больше года назад уехал из Украины.

      Коротко о деле НАБУ по формуле "Роттердам+"

      НАБУ уже выполняло следственные действия в деле "Роттердам+" – в частности, обыскивали офисы инвестиционной группы ICU. Ведь именно эта фирма приобрела евробонды ДТЭК, которые выросли в цене на 60% как раз после принятия НКРЕКП формулы "Роттердам+" (порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии).

      В НАБУ считают, что эта схема "позволила неустановленным лицам, в интересах которых действовала НКРЕКП, получить сверхприбыли". В ICU же опровергают обвинения: мол, все операции были рыночными и осуществлялись в полном соответствии с действующим законодательством.

      Ранее совладельцем и председателем совета директоров ICU была Валерия Гонтарева (именно ее по предложению пятого президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил в должности председателя Национального банка). А еще именно в ICU работал Дмитрий Вовк, который впоследствии возглавил НКРЕКП. Поэтому НАБУ подозревает членов НКРЕКП в заговоре, совершенном при утверждении формулы "Роттердам+".

      blog_ava
      Новая версия прошивки EMUI 9.1 от Huawei уже доступна украинцам: график обновлений
      12 августа
      1199
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги НАБУ САП Судьи Энергетика
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 12 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      12 августа , 23:01 Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      Андрій Андрушків 17
      Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      12 августа , 22:30 Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      Дмитро Гнап 235
      Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      2 августа , 10:00 Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      3655
      Главные новости 12 августа: допрос Порошенко в ГБР и поездка Зеленского в Житомирскую область
      12 августа , 22:27 Главные новости 12 августа: допрос Порошенко в ГБР и поездка Зеленского в Житомирскую область
      450
      В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      12 августа , 22:00 В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 675
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук