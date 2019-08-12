Дело "Роттердам+": один из фигурантов отпустили под залог

Суд отпустил под залог в 1,92 миллиона гривен заместителя начальника управления энергорынка НКРЕКП Тараса Ревенко. НАБУ и САП подозревают его в причастности к нанесению 18,83 миллиардов гривен убытков от формулы "Роттердам+".

Такое решение в отношении Ревенко приняла следственная судья Соломенского районного суда города Киева Ада Педенко 12 августа по результатам рассмотрения ходатайства, пишет "Слово и Дело".

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Кроме залога, суд обязал Ревенко сдать загранпаспорт.

Тарас Ревенко является заместителем начальника управления энергорынка и начальником отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Отметим, НАБУ и САП просили суд принять чиновника под стражу с альтернативой залога в 5 миллионов гривен.

Прокурор САП Виталий Пономаренко сообщил, что Ревенко вместе с другими чиновниками НКРЕКП были причастны к внедрению формулы "Роттердам+".

Что такое "Роттердам+"?

Это введенная с 2016 года методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии тепловых электростанций в Украине. Методику вели из-за потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны. Почти все шахты с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС Украины, после оккупации Донбасса оказались на неподконтрольной территории.



Поэтому, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Туда доставляют уголь из Африки и Америки. Однако ежемесячно формула собирает избыточный миллиард гривен. Так, реальная переплата за первые 2,5 года действия формулы "Роттердам+" составила почти 35 миллиардов гривен.

В этом деле подозревают экс-главу НКРЕКП Дмитрия Вовка, экс-члена Нацкомиссии Владимира Евдокимова, начальника управления энергорынка НКРЕКП Владимира Бутовского и представителей группы компаний ДТЭК Ивана Гелюха и Богдана Лисового.

Обоснованность подозрения Ревенко подтверждает ряд документов Нацкомиссии, где стоят его подписи и переписки, которые обнаружили на жестких дисках, изъятых в Ревенко, Вовка, Бутовского, Гелюха и Лисового.

Кого уже задержали по делу "Роттердам+"?

8 августа НАБУ задержало одного из фигурантов, члена регулятора энергетики НКРЕКП на момент принятия решения по "Роттердам+" Владимира Евдокимова. Уже 9 августа Соломенский суд отправил его за решетку с возможностью внесения залога в размере 1,9 миллиона гривен.



Также НАБУ 8 августа сообщило о подозрении 6 лицам, причастным к внедрению формулы "Роттердам+".



В то же время экс-глава регулятора, бывший сотрудник Roshen Дмитрий Вовк больше года назад уехал из Украины.

Коротко о деле НАБУ по формуле "Роттердам+"

НАБУ уже выполняло следственные действия в деле "Роттердам+" – в частности, обыскивали офисы инвестиционной группы ICU. Ведь именно эта фирма приобрела евробонды ДТЭК, которые выросли в цене на 60% как раз после принятия НКРЕКП формулы "Роттердам+" (порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии).

В НАБУ считают, что эта схема "позволила неустановленным лицам, в интересах которых действовала НКРЕКП, получить сверхприбыли". В ICU же опровергают обвинения: мол, все операции были рыночными и осуществлялись в полном соответствии с действующим законодательством.

Ранее совладельцем и председателем совета директоров ICU была Валерия Гонтарева (именно ее по предложению пятого президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил в должности председателя Национального банка). А еще именно в ICU работал Дмитрий Вовк, который впоследствии возглавил НКРЕКП. Поэтому НАБУ подозревает членов НКРЕКП в заговоре, совершенном при утверждении формулы "Роттердам+".