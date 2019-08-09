Дело "Роттердам+": суд отправил за решетку одного из фигурантов дела

Меру пресечения Евдокимову бывшему члену НКРЕКП избрала судья Мария Зелинская, сообщает "Центр противодействия коррупции".

Обратите внимание! "Роттердам+": что стоит знать о расчете тарифа за электроэнергию

Решение частично удовлетворяет антикоррупционную прокуратуру, ведь там требовали от суда залог в 50 миллионов гривен.

Отметим, что накануне НАБУ задержало директора Государственного предприятия "Оператор рынка", бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Владимира Евдокимова.

Кто такой Владимир Евдокимов?

До 2014 года длительное время работал в ГП "Энергорынок", в 2014-2017 годах был членом НКРЕКП, впоследствии – советником министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика и первого вице-премьера Владимира Кистиона.



ГП "Оператор рынка" создали как раз на базе ГП "Энергорынок" (оптового покупателя и продавца электроэнергии) по решению правительства от 17 апреля 2019 года – для обеспечения работы нового оптового рынка электроэнергии стартовал с 1 июля.

Также НАБУ 8 августа сообщило о подозрении 6 лицам, причастным к введению формулы "Роттердам+".

Что такое "Роттердам+"?

Это введенная с 2016 года методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии тепловых электростанций в Украине. Методику вели из-за потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны. Почти все шахты с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС Украины, после оккупации Донбасса оказались на неподконтрольной территории.

Поэтому, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Туда доставляют уголь из Африки и Америки. Однако ежемесячно формула собирает избыточный миллиард гривен. Так, реальная переплата за первые 2,5 года действия формулы "Роттердам+" составила почти 35 миллиардов гривен.

Коротко о деле НАБУ по формуле "Роттердам+"

НАБУ уже выполняло следственные действия по делам "Роттердам+" – в частности, обыскивало офисы инвестиционной группы ICU. Ведь именно эта фирма приобрела евробонды ДТЭК, которые выросли в цене на 60% как раз после принятия НКРЕКП формулы "Роттердам+" (порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии).

В НАБУ считают, что эта схема "позволила неустановленным лицам, в интересах которых действовала НКРЕКП, получить сверхприбыли". В ICU же опровергают обвинения: мол, все сделки были рыночными и осуществлялись в полном соответствии с действующим законодательством.

Ранее совладельцем и председателем совета директоров ICU была Валерия Гонтарева (именно ее по предложению пятого президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на посту главы Национального банка). А еще именно в ICU работал Дмитрий Вовк, который впоследствии возглавил НКРЕКП. Поэтому НАБУ подозревает членов НКРЕКП в сговоре, содеянной при утверждении формулы "Роттердам+".