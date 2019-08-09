Дело "Роттердам+": суд отправил за решетку одного из фигурантов дела
Соломенский суд избрал меру пресечения Владимиру Евдокимову, фигуранту дела по резонансной схеме "Роттердам+". Его арестовали с возможностью внесения залога в размере 1,9 миллиона гривен.
Меру пресечения Евдокимову бывшему члену НКРЕКП избрала судья Мария Зелинская, сообщает "Центр противодействия коррупции".
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Решение частично удовлетворяет антикоррупционную прокуратуру, ведь там требовали от суда залог в 50 миллионов гривен.
Источник: 24 канал
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