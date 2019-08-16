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      Формулу "Роттердам+" демонизировали, дело не будет иметь судебной перспективы, – эксперт

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      Формула "Роттердам+", за которую активно взялись правоохранители, может быть чрезмерно демонизирована, а дело, вероятно, не будет иметь никакой судебной перспективы.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

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      Почему не стоит демонизировать формулу, которая нанесла ущерб на сумму более 19 миллиардов гривен?

      Это кто-то подсчитал среднюю...

      НАБУ.

      Ну я не скажу, что НАБУ. НАБУ же не считало, считал кто-то один. Так вот, если сравнивать те расчеты, которые совершал этот кто-то один, с теми расчетами, которые осуществляли привлеченные европейские эксперты и ассоциация "Єврохоул", 18 украинских экспертов, которые готовили соответствующее заключение Торгово-промышленной палаты, Комитета по вопросам развития экономической конкуренции, то ни о каких убытках речь не идет.

      Получается, что через Европейский суд можно будет легко доказать, что нет здесь коррупционной составляющей?

      Безусловно. На мой взгляд, это дело не имеет никакой судебной перспективы, потому что все экспертные выводы, которые содержатся в этом деле, не доказывают никаких убытков, которые были бы нанесены государству. Тем более, не доказывают финансовой заинтересованности тех государственных служащих, которые обвиняются в неправомерном получении выгоды.

      Украинцы без "Роттердам+" будут платить меньше?

      А мы сейчас платим больше. Сейчас, когда "Роттердам+" был отменен, уголь закупается по цене вдвое выше, чем когда эта формула была задействована при расчете оптовой цены электрической энергии. Поэтому я и говорю о демонизации этой формулы. Почему-то никто не обращает внимания, что есть еще формула "Дюссельдорф+". О ней никто не говорит, потому что выгоды получает субъект хозяйствования под названием НАК "Нафтогаз Украина" от использования этой формулы. Если говорить о деятельности ДТЭК: да, есть большое количество – и у меня лично и у любых энергетических экспертов – замечаний к этой деятельности группы, которая, как и любой субъект хозяйствования, использует свою рыночную власть для получения прибыли.

      Что известно о формуле "Роттердам+"По данным следствия, определенные люди из группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЕКП, чтобы оно включило в тариф на электроэнергию расходы, которых в действительности не было: расходы на доставку угля в Украину из портов Европы.

      В марте 2016 года НКРЕКП ввела "Роттердам+", в которой эти расходы прописаны. Как следствие – выросла стоимость всей электроэнергии на рынке. Выросла стоимость и товаров, производство которых с электричеством связано.

      По мнению следствия, за два года формула закупки угля обобрала украинцев на 18,87 миллиарда гривен, из которых 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам+". Формула могла обогатить олигарха Рината Ахметова, его приспешников и, возможно, и самого пятого президента.

      Только сейчас в НАБУ заявили, что схема, действительно, коррупционная. Правоохранители уже объявили подозрения фигурантам сделки. А глава бюро Артем Сытник уже пригрозил объявить в розыск двух фигурантов, если они не появятся в ближайшее время в Украине.

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      Теги: Новости Украины Деньги Коррупция Роттердам+ Угольная промышленность Энергетика Ринат Ахметов
      Источник: 24 канал
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