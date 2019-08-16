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      Формулу "Роттердам+" демонізували, справа не матиме судової перспективи, – експерт

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      Формула "Роттердам+", за яку активно взялися правоохоронці, може бути надмірно демонізована, а справа, ймовірно, не матиме ніякої судової перспективи.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

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      Чому не варто демонізувати формулу, яка надала збитків на суму понад 19 мільярдів гривень?

      Це хтось підрахував середню...

      НАБУ.

      Ну я не скажу, що НАБУ. НАБУ ж не рахувало, рахував хтось один. Так от, якщо порівнювати ті розрахунки, які здійснював оцей хтось один, з тими розрахунками, які здійснювали залучені європейські експерти і асоціація "Єврохоул", 18 українських експертів, які готували відповідний висновок Торгово-промислової палати, Комітету з питань розвитку економічної конкуренції, то ні про які збитки не йдеться. 

      Виходить, що через Європейський суд можна буде легко довести, що немає тут корупційної складової?

      Безумовно. На мій погляд, ця справа немає ніякої судової перспективи, тому що усі експертні висновки, які містяться в цій справі, не доводять ніяких збитків, які були б нанесені державі. Тим більше, не доводять фінансової зацікавленості тих державних службовців, які звинувачуються в неправомірному отриманні вигоди.

      Українці без "Роттердам+" платитимуть менше?

      А ми зараз платимо більше. Зараз, коли "Роттердам+" було скасовано, вугілля закуповується за ціною вдвічі вищою, ніж коли ця формула була задіяна під час розрахунку оптової ціни електричної енергії. Тому я і кажу про демонізацію цієї вормули. Чомусь ніхто не звертає уваги, що є ще формула "Дюссельдорф+". Про неї ніхто не каже, тому що вигоди отримує суб'єкт господарювання під назвою НАК "Нафтогаз Україна" від використання цієї формули. Якщо казати про діяльність ДТЕК: так, є велика кількість – і у мене особисто і у будь-яких енергетичних експертів – зауважень до цієї діяльності групи, яка? як і будь-який суб'єкт господарювання? використовує свою ринкову владу для отримання прибутку. 

      Що відомо про формулу "Роттердам+"За даними слідства, певні люди із групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу на електроенергію видатки, яких насправді не було: витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи.

      У березні 2016 року НКРЕКП запровадила "Роттердам+", у якій ці видатки прописані. Як наслідок – зросла вартість всієї електроенергії на ринку. Зросла вартість і товарів, виробництво яких з електрикою пов'язане.

      На думку слідства, за два роки формула закупівлі вугілля обібрала українців на 18,87 мільярда гривень, із яких 14,3 мільярда отримали приватні компанії, які й ініціювали запровадження формули "Роттердам+". Формула могла збагатити олігарха Ріната Ахметова, його поплічників та, можливо, і самого п'ятого президента.

      Лише зараз у НАБУ заявили, що схема, дійсно, корупційна. Правоохоронці вже оголосили підозри фігурантам оборудки. А очільник бюро Артем Ситник вже пригрозив оголосити в розшук двох з фігурантів, якщо вони не з'являться найближчим часом в Україні. 

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      Теги: Роттердам+ Новини України Корупція Гроші Вугільна промисловість Енергетика Рінат Ахметов
      Джерело: 24 канал
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