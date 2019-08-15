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      Справа "Роттердам+": чому Порошенко може сісти за ґрати

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      "Роттердам+" – це найскандальніша схема, яка озолотила одного з українських олігархів, його поплічників та, можливо, п'ятого президента. За два роки формула закупівлі вугілля обібрала українців на майже 19 мільярдів гривень.

      Кого вже затримали у справі "Роттердам+"

      12 серпня суд відпустив під заставу у 1,92 мільйона гривень одного із фігурантів справи "Роттердам+" Тараса Ревенка.

      Важливо! Справи "Роттердам+" та Гонтаревої – результат повернення Коломойського

      Крім нього НАБУ оголосило підозру ще п'ятьом особам. Зокрема і колишньому голові Нацкомісії і за сумісництвом – протеже п'ятого президента Петра Порошенка – Дмитру Вовку. А також його колезі Володимиру Євдокімову. Цього також затримали і теж випустили з-під варти за майже два мільйони. Решту "роттердамівців" шукають. 


      Тарас Ревенко, Дмитро Вовк та Володимир Євдокімов

      Як працювала корупційна схема "Роттердам+" 

      Скандальна формула обрахунку вартості вугілля, яка входила потім у тариф на електроенергію, була затверджена у березні 2016 року. Половину електроенергії в країні розподіляють компанії олігарха Ріната Ахметова. Для його підприємств і був вигаданий алгоритм, за яким вугілля в Україну доставляли за завищеною ціною – так, ніби везли це вугілля з Нідерландів.

      Цікаво! Чи є шанс покарати причетних політиків до формули "Роттердам+"?

      "Вугілля насправді приїхало або з його (Ахметова, – 24 канал) шахт, або з окупованих територій з Росії. А ми в тарифі платимо, ніби це дороге вугілля з Європи, яке туди приплило десь з Африки, чи Австралії і тому цей надприбуток в реальній і номінальній вартості осідає в Ахметова", – пояснив журналіст Сергій Лещенко. 

      В результаті ціна вугілля була завищеною на третину у порівнянні зі справедливою ринковою.

      Хто такий Рінат Ахметов: дивіться відео

      Чому Порошенко може стати підсудним

      В участі в схемі підозрюють і керівництво компанії ICU, пов'язаної з Петром Порошенком. За версією НАБУ, компанія скупала в інтересах п'ятого президента облігації ахметівської компанії ДТЕК. Після введення в дію "Роттердаму" акції ДТЕК стрімко здорожчали, були успішно продані і принесли авторам схеми мільярди.

      Вручили підозри і менеджерам Ахметова. А от Петро Порошенко проходить у скандальній справі наразі у ролі свідка. Хоча його статус легко може змінитись на підсудного, впевнений журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

      петро порошенко
      Петро Порошенко

      "Наприклад, якщо Дмитро Вовк скаже, що йому особисто Порошенко давав вказівку завищувати тарифи. Або, якщо Макар Пасинюк один з керівників служби ICU фінансової, яка скуповувала облігації у холдингу Ахметова, скаже, що це саме Порошенко давав йому вказівку купувати ці облігації", – зазначив Гнап.

      Яких збитків зазнала Україна

      Сама ж корупційна схема за оцінками НАБУ завдала державі і її громадянам збитки у розмірі майже 19 мільярдів гривень. Вони пішли у кишеню. Якщо слідчі доведуть у суді, що ця кишеня належить згаданим фігурантам, їм загрожує до восьми років ув'язнення.

      Скандальну ж формулу перестали використовувати лише півтора місяця тому, коли в Україні запрацював новий ринок електроенергії.

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України НАБУ Корупція Судді Роттердам+ Електроенергія Енергетика Рінат Ахметов Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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