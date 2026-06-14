Очевидці фільмують наслідки удару, після якого на об'єкті загорілася пожежа. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

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Що відомо про атаку?

Передусім зазначимо, що місцева влада попереджала про дронову небезпеку в регіоні.

"Шановні мешканці Тульської області! На території регіону оголошено небезпеку атаки БпЛА. Прошу зберігати спокій", – написав очільник Тульської області Дмитро Міляєв.

Згодом з'явилися перші кадри з ураженого заводу. На підприємстві внаслідок атаки зайнялася пожежа. Губернатор традиційно доволі коротко висловився про нібито падіння уламків на території заводу.

Пожежа на хімкомбінаті "Азот": дивіться відео

При цьому, ураження підприємства підтверджують OSINT-аналітики й супутниковий сервіс моніторингу температурних аномалій NASA FIRMS.



Атака на хімкомбінат "Азот" / NASA firms

Локацію вдалося встановити за відеозаписом із вогнем і густим димом, знятим поблизу міського кладовища приблизно за чотири кілометри від хімкомбінату.

Де розташований Новомосковськ: дивіться на карті

Довідка. "Азот" входить до когорти найбільших хімічних підприємств Росії. Завод виробляє мінеральні добрива, аміак, азотну кислоту, метанол та іншу хімічну продукцію. Водночас підприємство має значення і для російського військово-промислового комплексу, оскільки постачає сировину, необхідну для виготовлення вибухових речовин та боєприпасів.

Окрім Новомосковська, гучно було й у Смоленській області. Попередньо, там постраждала залізнична інфраструктура.

А напередодні, 13 червня, у Краснодарському краї Росії внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на одному з об'єктів морської інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблий та кілька постраждалих.

Також Сили оборони тієї ночі уразили нафтовий об'єкт у районі населеного пункту Котово у Волгоградській області.