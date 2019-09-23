Абромавичус: Чтобы армия получала вооружение честно и без откатов, часть оборонки приватизируют

Руководитель государственного концерна "Укроборонпром" Абромавичюс заявил об усилении роли частного бизнеса в обслуживании и изготовлении вооружения для украинской армии.

Рядом с этим гендиректор "Укроборонпрома" обвинил все предыдущие власти, из-за которых отрасль обороны за 30 лет дошла "такого состояния, как сейчас". Об этом Абромавичус говорил во время форума Европейской бизнес ассоциации, пишет INSIDER.

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Государственные предприятия в области обороны будут приватизировать – один из важных месседжей, озвученных Абромавичусом. В качестве образца гендиректор "Укроборонпрома" привел систему Соединенных Штатов Америки.

Половина заказов уже переходит к частным предприятиям. В США нет ни одного государственного оборонного предприятия. Некоторые предприятия в Украине будут приватизированы. Здесь общий интерес – чтобы наша армия получила качественное вооружение, честно и без откатов. Поэтому будем больше сотрудничать с частным бизнесом,

– отметил Абромавичус.

Напомним, о реформах в области обороны и ГК "Укроборонпром" начали говорить после коррупционного скандала, связанного с расследованием журналистов Bihus.info. Они обнаружили, что сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского вместе с партнерами наладил поставки контрабандных деталей для военной техники из России со значительной переплатой со стороны Украины.

Все о коррупционных схемах в "Укроборонпроме" – читайте в материалах 24 канала.

Кто такой Айварас Абромавичюс?

Родился 21 января 1976 года в Вильнюсе (Литва). До политической деятельности занимался бизнесом. Жил в Швеции и России, а в 2008 году переехал в Киев. Возглавил Министерство экономического развития и торговли в сентябре 2014 года во время премьерства Яценюка. Перед этим получил украинское гражданство.



В апреле 2016 объявил об отставке из-за – по его словам – политического давления и вмешательства в кадровую политику со стороны заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко. В начале апреля 2019 года стал одним из советников тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского.



Свободно владеет английским, русским, литовским, хорошо говорит на эстонском и украинском языках. Его жена – украинка, один из директоров украинской компании "Агро Регион" (инвестиционный объект East Capital). Воспитывает троих детей.

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К слову, генеральный директор "Укроборонпрома" Абромавичюс в начале сентября 2019 года инициировал служебное расследование относительно законности решений своего предшественника Павла Букина.