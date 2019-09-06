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      Абромавичус инициировал служебное расследование деятельности экс-руководителя "Укроборонпрома"

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      Айварас Абромавичус
      Айварас Абромавичус / hromadske.ua

      Действующий генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус инициировал служебное расследование относительно законности решений своего предшественника Павла Букина.

      В частности Абромавичус поручил расследовать подписание ексгендиректором Павлом Букин приказа об изменении устава ГК "Укрспецэкспорт". Об этом сообщает официальный сайт концерна.

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      У нас была информация об этих изменениях еще до моего назначения. Как только мы получили полномочия, сразу же начали мероприятия по исправлению этих изменений,
      – рассказал Абромавичус.

      Он также заверил, что сейчас ситуация на предприятиях спецэкспортеров под полным контролем концерна, и в случае выявления по итогам внутреннего расследования противоправных действий бывшего руководства концерн будет обращаться к правоохранителям.

      Среди прочего, Абромавичус инициировал служебное расследование обстоятельств появления в прессе документов государственного предприятия "Спецтехноэкспорт", которые могут содержать информацию с ограниченным доступом и коммерческую тайну.

      Подобные информационные диверсии приводят к дискредитации концерна и его участников, а это напрямую влияет на репутацию наших спецэкспортеров, которые и так работают в условиях жестокой конкуренции, в первую очередь, с компаниями страны агрессора,
      – пояснил генеральный директор.

      19 августа Павел Букин, который на тот момент еще был гендиректором государственного концерна "Укроборонпром", своим приказом утвердил новую редакцию устава "Укрспецэкспорта" – одного из крупнейших предприятий концерна.

      Устав – это основной документ, регулирующий деятельность компании, а еще определяет права и обязанности ее руководства.

      Ключевым отличием нового устава стало расширение прав и полномочий руководства компании и уменьшения влияния концерна как регулятора.

      Что известно об Айварасе Абромавичусе?Бизнесмен родом из Литвы, был совладельцем шведского инвестиционного фонда East Capital. Некоторое время жил в Швеции и Москве, а в 2008 году переехал в Киев.

      В сентябре 2014 года Абромавичус возглавил Министерство экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка. Перед тем получил украинское гражданство. В отставку ушел в 2016 году из-за политического давления и вмешательства в кадровую политику заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко.

      Весной 2019 года Абромавичус стал одним из советников тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Айварас Абромавичус Укроборонпром
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