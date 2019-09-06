Абромавичус ініціював службове розслідування діяльності екскерівника "Укроборонпрому" Букіна

Чинний генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус ініціював службове розслідування щодо законності рішень свого попередника Павла Букіна.

Зокрема Абромавичус доручив розслідувати підписання ексгендиректором Павлом Букіним наказу про зміну статуту ДК "Укрспецекспорт". Про це інформує офіційний сайт концерну.

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У нас була інформація про ці зміни ще до мого призначення. Як тільки ми отримали повноваження, одразу ж почали заходи щодо виправлення цих змін,

– розповів Абромавічус.

Він також запевнив, що наразі ситуація на підприємствах-спецекспортерів під повним контролем концерну, та в разі виявлення за підсумками внутрішнього розслідування протиправних дій колишнього керівництва концерн буде звертатися до правоохоронців.

Серед іншого, Абромавічус ініціював службове розслідування обставин появи в пресі документів державного підприємства "Спецтехноекспорт", які можуть містити інформацію з обмеженим доступом і комерційну таємницю.

Подібні інформаційні диверсії призводять до дискредитації концерну і його учасників, а це безпосередньо впливає на репутацію наших спецекспортерів, які і так працюють в умовах жорстокої конкуренції, в першу чергу, з компаніями країни агресора,

– пояснив генеральний директор.

19 серпня Павло Букін, який на той момент ще був гендиректором державного концерну "Укроборонпром", своїм наказом затвердив нову редакцію статуту "Укрспецекспорту" – одного з найбільших підприємств концерну.

Статут – це основний документ, який регулює діяльність компанії, а ще визначає права та обов’язки її керівництва.

Ключовою відмінністю нового статуту стало розширення прав і повноважень керівництва компанії та зменшення впливу концерну як регулятора.

Що відомо про Айвараса Абромавичуса?Бізнесмен родом з Литви, був співвласником шведського інвестиційного фонду East Capital. Певний час жив у Швеції та Москві, а у 2008 році переїхав до Києва.



У вересні 2014 року Абромавичус очолив Міністерство економічного розвитку та торгівлі в уряді Арсенія Яценюка. Перед тим отримав українське громадянство. У відставку пішов у 2016 році через політичний тиск і втручання в кадрову політику заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка.



Навесні 2019 року Абромавичус став одним із радників тоді ще кандидата у президенти України Володимира Зеленського.