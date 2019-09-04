Як Букін вивів з-під контролю оборонне підприємство: зміни в "Укроборонпромі"

За кілька тижнів до свого звільнення з посади гендиректора ДК "Укроборонпром" Павло Букін встиг підписати наказ про затвердження нового статуту ДК "Укрспецекспорт". Основна його ідея – максимально розширити повноваження керівництва "Укрспецекспорту" і практично вивести компанію з-під контролю державного концерну.

19 серпня Павло Букін, на той момент ще гендиректор концерну "Укроборонпром", своїм наказом затвердив нову редакцію статуту "Укрспецекспорту" – одного з найбільших підприємств концерну. Статут – це основний документ, який регулює діяльність компанії, а ще визначає права і обов’язки її керівництва. Про це повідомляє "Bihus.info".

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Ключова відмінність нової редакції 2019 року від попередньої 2017 року – це розширення прав і повноважень керівництва компанії та зменшення впливу концерну як регулятора.

Раніше гендиректор "Укрспецекспорту" мав погоджувати в “Укроборонпромі” призначення усіх більш-менш відповідальних посад. Тепер тільки своїх заступників, а от головбуха, очільника служби безпеки чи головного юриста – на власний розсуд. Штатний розпис із концерном тепер погоджувати теж не треба. Це означає, що скільки людей набрати на роботу, на який перелік посад, скільки їм платити – все це директор "Укрспецекспорту" теж може тепер робити самостійно.



Павло Букін

Окрім того, концерн більше не затверджує фінплан спецекспортера – тільки погоджує. А цілий перелік договорів, котрі раніше мав хоча б погоджувати – "Укрспецекспорт" тепер може підписувати самостійно. Йдеться про договори про спільну діяльність, передачу майна в управління, а ще договори комісії.

Змінено юридичний статус компанії. Раніше це була просто "юридична особа". Тепер стала "юридичною особою приватного права". Це не значить, що "Укрспецекспорт" приватизували – він і далі лишається Державною компанією, єдиний власник котрої – Кабмін. Однак ця правка, наприклад, може бути використана для послаблення кримінальної відповідальності за зловживання та хабарі.



Так виглядає система покарань за зловживання

А ось як виглядає покарання для службовців : все або/або, тобто і за невелике зловживання, і за масштабне – можна відкараскатися штрафом.



Покарання для службовців

Також по-різному виглядає покарання за неправомірну вигоду. Для просто ДП – цілий спектр з обтяжуючими, аж до посадки на 12 років з конфіскацією майна.



Покарання за неправомірну вигоду

А для приватного права – градації на легку і значну шкоду нема, тож якщо попадешся раз – маєш шанс відбутися штрафом. Лише повторне вчинення злочину і вимагання, котре дуже складно довести, загрожують 7 роками.



Підкуп службової особи

І є ще один пункт нового статуту, котрий поки що має різні потрактування. Перелік джерел формування майна компанії поповнився одним пунктом. Поруч із державним майном, переданим з концерну – з’явилося просто якесь майно, в т.ч. кошти, передані засновником. Засновником "Укрспецекспорту" був і лишається Кабмін. Вочевидь, спецекспортери розраховують на прямі вливання з бюджету.

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