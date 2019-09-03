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      Новий очільник "Укроборонпрому": чому Абромавичус отримав посаду без конкурсу

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      Айварас Абромавичус
      Айварас Абромавичус / agrievent.com.ua

      "Укроборонпром" очолив ексміністр Айварас Абромавичус. Його призначили на цю посаду, на концерні почали відбуватися речі, які "могли мати негативні наслідки для національної безпеки країни".

      Айварас Абромавичус приступив до виконання своїх обов’язків 2 вересня. Про це повідомили у пресслужбі "Укроборонпрому".

      Читайте також: Зеленський призначив Абромавичуса головою "Укроборонпрому"

      "Одразу після інавгурації Президент України Володимир Зеленський звернувся до мене із проханням очолити наглядову раду концерну "Укроборонпром" та розпочати глибинну трансформацію компанії. За три неповних місяці роботи я відвідав понад 30 заводів і підприємств, що входять до складу “Укроборонпрому” у Львові, Харкові, Миколаєві, Одесі", – розповів Абромавичус.

      Вперше в історії директор "Укроборонпрому" мав бути обраний на конкурсній основі, а не шляхом політичних домовленостей. Але поки тривала процедура спецперевірки кандидатів, у концерні почали відбуватися речі, що могли мати негативні наслідки для національної безпеки країни,
      – заявив новообраний генеральний директор Абромавичус.

      В "Укроборонпромі" повідомили, що їм почали надходити негативні сигнали від контрагентів та міжнародних партнерів. Все це загрожувало суттєвими репутаційними втратами як самого концерну, так і держави. Тому зробили висновок, що Айварас Абромавичус має очолити Концерн та увійти в його операційну роботу.

      Айварас Абромавичус
      Айварас Абромавичус

      "Утім і Президент, і я, і всі члени Наглядової ради Концерну залишаємося прихильниками конкурсного відбору Генерального директора "Укроборонпрому". Це наша амбіція і вона буде втілена в життя. Конкурс буде оголошено до кінця року", – додав Абромавичус.

      Першочергово у ролі генерального директора Айварас Абромавичус вважає необхідним стабілізувати щоденну роботу концерну, запустити процес фінансового аудиту та здійснити кадрові ротації серед топменеджменту концерну та підприємств, що входять до "Укроборонпрому".

      Що відомо про Айвараса Абромавичуса?Бізнесмен родом з Литви, був співвласником шведського інвестиційного фонду East Capital. Певний час жив у Швеції та Москві, а у 2008 році переїхав до Києва.

      У вересні 2014 року Абромавичус очолив Міністерство економічного розвитку та торгівлі в уряді Арсенія Яценюка. Перед тим отримав українське громадянство. У відставку пішов у 2016 році через політичний тиск і втручання в кадрову політику заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка.

      Навесні 2019 року Абромавичус став одним із радників тоді ще кандидата у президенти України Володимира Зеленського.

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      Теги: Новини України Новини політики Айварас Абромавичус Укроборонпром Володимир Зеленський Призначення Зеленського
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