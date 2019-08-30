Зеленський призначив Абромавичуса головою "Укроборонпрому"

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Айвараса Абромавичуса гендиректором держконцерну "Укроборонпром".

Перед цим президент своїм указом звільнив Павла Букіна з посади глави "Укроборонпрому".

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У липні Абромавичуса обрали головою Наглядової ради "Укроборонпрому".

"У нас є багато завдань, які ми повинні виконати якомога швидше. І одне з найбільш пріоритетних з них – проведення аудиту "Укроборонпрому", – заявив тоді Абромавичус.

Що відомо про Айвараса Абромавичуса?

Бізнесмен родом з Литви, був співвласником шведського інвестиційного фонду East Capital. Певний час жив у Швеції та Москві, а у 2008 році переїхав до Києва.

У вересні 2014 року Абромавичус очолив Міністерство економічного розвитку та торгівлі в уряді Арсенія Яценюка. Перед тим отримав українське громадянство. У відставку пішов у 2016 році через політичний тиск і втручання в кадрову політику заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка.

Навесні 2019 року Абромавичус став одним із радників тоді ще кандидата у президенти України Володимира Зеленського.