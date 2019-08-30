Зеленский назначил Абромавичуса главой "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Айвараса Абромавичюса гендиректором госконцерна "Укроборонпром".

Перед этим президент своим указом уволил Павла Букина с должности главы "Укроборонпрома".

Читайте также: Данилюк рассказал, как планирует реформировать "Укроборонпром"

В июле Абромавичуса избрали председателем Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

"У нас есть много задач, которые мы должны выполнить как можно быстрее. И одно из наиболее приоритетных из них – проведение аудита "Укроборонпрома", – заявил Абромавичус.

Что известно об Айварасе Абромавичусе?

Бизнесмен родом из Литвы, был совладельцем шведского инвестиционного фонда East Capital. Некоторое время жил в Швеции и Москве, а в 2008 году переехал в Киев.

В сентябре 2014 года Абромавичус возглавил Министерство экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка. Перед тем получил украинское гражданство. В отставку ушел в 2016 году из-за политического давления и вмешательства в кадровую политику заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко.

Весной 2019 года Абромавичус стал одним из советников тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.