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      Зеленский назначил Абромавичуса главой "Укроборонпрома"

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      Айварас Абромавичюс стал гендиректором "Укроборонпрома"
      Айварас Абромавичюс стал гендиректором "Укроборонпрома" / hromadske.ua/

      Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Айвараса Абромавичюса гендиректором госконцерна "Укроборонпром".

      Перед этим президент своим указом уволил Павла Букина с должности главы "Укроборонпрома".

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      В июле Абромавичуса избрали председателем Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

      "У нас есть много задач, которые мы должны выполнить как можно быстрее. И одно из наиболее приоритетных из них – проведение аудита "Укроборонпрома", – заявил Абромавичус.

      Что известно об Айварасе Абромавичусе?

      Бизнесмен родом из Литвы, был совладельцем шведского инвестиционного фонда East Capital. Некоторое время жил в Швеции и Москве, а в 2008 году переехал в Киев.

      В сентябре 2014 года Абромавичус возглавил Министерство экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка. Перед тем получил украинское гражданство. В отставку ушел в 2016 году из-за политического давления и вмешательства в кадровую политику заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко.

      Весной 2019 года Абромавичус стал одним из советников тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Укроборонпром Айварас Абромавичус Назначения Зеленского
      Источник: 24 канал
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