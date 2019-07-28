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      Данилюк розповів, як планує реформувати "Укроборонпром"

      2773 Читать новость на русском
      "Укроборонпром"
      "Укроборонпром" / delo.ua

      Новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк розповів про стан "Укроборонпрому" та анонсував кроки щодо його реформування.

      Свої плани він пояснив в інтерв'ю журналісту 24 каналу в програмі "Голобородько".

      Читайте також: Данилюк анонсував основні зміни у структурі роботи СБУ: ексклюзивне інтерв'ю

      Що конкретно треба змінити в "Укроборонпромі"?

      Декілька речей. Перше – змінити систему управління. Треба ввести нормальне корпоративне управління, сильну наглядову раду з певною відповідальністю менеджменту перед нею. Тобто корпоративне управляння, що існує в приватному секторі, має бути застосовано до "Укроборонпрому".

      Друге – це оптимізація підприємств. Нам треба уніфікувати модельний рядок. І щоб власне саме виробництво також було концентрованим. Чому? Тому що коли одне підприємство повністю завантажене, там набагато простіше контролювати якість, там набагато простіше зменшити вартість і так далі. Це в будь-якому приватному бізнесі робиться. Так само це має відбуватися в державному бізнесі.

      данилюк
      Олександр Данилюк

      Відео інтерв'ю з Данилюком:

      Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Відеоблоги РНБО Олександр Данилюк Укроборонпром
      Джерело: 24 канал
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