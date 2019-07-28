Данилюк розповів, як планує реформувати "Укроборонпром"

Новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк розповів про стан "Укроборонпрому" та анонсував кроки щодо його реформування.

Свої плани він пояснив в інтерв'ю журналісту 24 каналу в програмі "Голобородько".

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Що конкретно треба змінити в "Укроборонпромі"?

Декілька речей. Перше – змінити систему управління. Треба ввести нормальне корпоративне управління, сильну наглядову раду з певною відповідальністю менеджменту перед нею. Тобто корпоративне управляння, що існує в приватному секторі, має бути застосовано до "Укроборонпрому".

Друге – це оптимізація підприємств. Нам треба уніфікувати модельний рядок. І щоб власне саме виробництво також було концентрованим. Чому? Тому що коли одне підприємство повністю завантажене, там набагато простіше контролювати якість, там набагато простіше зменшити вартість і так далі. Це в будь-якому приватному бізнесі робиться. Так само це має відбуватися в державному бізнесі.



Олександр Данилюк

Відео інтерв'ю з Данилюком:

Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.